Depois da destruição da Kristin, depressão Leonardo traz muita chuva e vento a Portugal

Portugal prepara-se para mais um episódio de mau tempo. Ainda mal ficaram para trás os efeitos da depressão Kristin e já se aproxima uma nova tempestade atlântica, de nome Leonardo, que promete trazer chuva intensa, vento forte, neve nas serras e mar muito agitado nos próximos dias.De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a depressão Leonardo - assim batizada pela Delegação Regional dos Açores -, está a organizar-se no Atlântico Norte, a cerca de 1100 quilómetros a norte dos Açores. Trata-se de mais um sistema inserido no chamado "comboio de tempestades" que tem marcado este inverno e que continua a canalizar sucessivas frentes ativas na direção de Portugal.Chuva persistente e vento forte no continenteNo continente, os efeitos da depressão Leonardo deverão começar a notar-se a partir do final da tarde de terça-feira, 3 de fevereiro, com a chegada de um sistema frontal pelo Baixo Alentejo e Algarve, avisa o IPMA, em comunicado. A chuva será persistente e, por vezes, forte, acompanhada de vento intenso, sobretudo no litoral e nas zonas montanhosas.Durante a noite de quarta para quinta-feira, 4 para 5 de fevereiro, prevê-se o período mais crítico, com precipitação generalizada, rajadas até 75 km/h no litoral a sul do Cabo Mondego e até 95 km/h nas terras altas.Nas regiões montanhosas do Norte e Centro, os acumulados totais de precipitação entre os dias 3 e 7 poderão atingir valores entre 150 e 250 litros por metro quadrado, valores duas a três vezes superiores à média, com a próxima quinta-feira (5) a prever-se como o mais chuvoso destes dias."Devido a esta situação foram emitidos avisos meteorológicos de níveis laranja e amarelo, nomeadamente de precipitação, neve, rajada de vento e agitação marítima", refere o IPMA.Açores e Madeira também em alertaNos Açores, os primeiros impactos começam a sentir-se já a partir de quarta-feira, 4 de fevereiro. O IPMA emitiu aviso vermelho de agitação marítima para o grupo Ocidental, onde as ondas poderão atingir 10 metros de altura significativa, com picos máximos até 19 metros, e aviso laranja de vento para os grupos Ocidental e Central, com rajadas que podem chegar aos 110 km/h.Também a Madeira será afetada pelas ondulações frontais associadas à depressão. Entre os dias 3 e 6, espera-se chuva frequente, especialmente no oeste da ilha, vento forte e mar muito agitado. As rajadas poderão atingir os 85 km/h, ou mesmo 95 km/h nas terras altas, e as ondas na costa norte poderão chegar aos 7 metros a partir de quinta-feira. "Devido a esta situação foram emitidos avisos meteorológicos de níveis laranja e amarelo para a agitação marítima e rajada de vento", refere o IPMA. Papel do anticiclone dos Açores e da corrente de jatoA precipitação deverá persistir, pelo menos, até a metade de fevereiro, com novos sistemas a cruzar o território nacional, aproveitando a posição anómala do anticiclone dos Açores, que se encontra mais a sul do que é habitual, deixando de funcionar como barreira de estabilidade. A isto junta-se o comportamento da corrente de jato, que tem permanecido muito a sul, a passar sobre os Açores e o território continental, abrindo caminho a sucessivas depressões atlânticas.O IPMA aconselha a monitorização constante das previsões e dos alertas meteorológicos, principalmente nas áreas mais suscetíveis a inundações, ventos fortes e agitação marítima. Após a Kristin, Leonardo confirma que o inverno ainda está longe de terminar.