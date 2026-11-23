A Câmara Municipal de Lisboa informou esta segunda-feira, dia 23 de novembro, ter aberto as candidaturas a um novo concurso do Programa Renda Acessível (PRA), no caso destinado a candidatos com idade igual ou superior a 60 anos. Nesse programa, vão ser entregues 20 habitações.

A proposta foi aprovada em junho e, cinco meses depois, avança mesmo. "Trata-se do primeiro concurso de arrendamento acessível promovido pelo município destinado exclusivamente a esta faixa etária", justifica a Câmara Municipal de Lisboa em comunicado, elencando a necessidade de "dar resposta às dificuldades acrescidas que muitas pessoas seniores enfrentam no acesso à habitação", vincando a necessidade de "estabilidade."

Estão em concurso 20 habitações, que serão financiadas por verbas do Programa 1.º Direito e ainda do PRR. Terão tipologias T0 a T2 nas freguesias de Avenidas Novas, Beato, Carnide, Estrela, Lumiar, Marvila, Penha de França e Santa Clara e o sorteio será executado a 17 de dezembro.

O município detalha ter entregue "chaves de 3545 habitações" ao longo dos dois mandatos, como tal cinco anos de liderança de Carlos Moedas em Lisboa. Em campanha eleitoral para as Autárquicas de há um ano, Moedas enaltecera a sua ação desde que foi eleito na atribuição de novas casas e ajudas de custo para o realojamento. “Considerando os dois mandatos do Presidente Carlos Moedas, foram entregues até ao momento 3439 habitações, incluindo Arrendamento Apoiado, Renda Acessível e habitação no âmbito da gestão e dos processos de realojamento”, adiantou a CML ao DN, em outubro, sem precisar o número de novas construções ou o tipo de intervenções. Em mês e meio foram entregues 106 habitações e permanece a contração na atribuição de casas.

Em quatro anos, a média anual situa-se em 687 cidadãos com algum tipo de ajuda para a habitação. Em 2026, assiste-se a um abrandamento. “No conjunto dos programas municipais de habitação, foram já entregues, em 2026, 253 habitações”, situava a CML em outubro, prenunciando que não iria atingir o valor em média dos anos anteriores.

Recorde-se que também tinha sido aprovado um concurso de arrendamento acessível destinado a pessoas até 35 anos, mas um problema na plataforma limitou durante três meses a atribuição.