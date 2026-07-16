Cerca de 50 manifestantes pedem a demissão do ministro da Educação

Cerca de 50 pessoas estão esta quinta-feira, 16 de julho, a manifestar-se à frente do Centro de Congressos de Lisboa para pedir a demissão do ministro da Educação, num protesto marcado pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.T.O.P.)."Fernando és culpado, por isso estás chumbado", ouve-se junto do pavilhão onde decorre o Encontro Ciência Inovação e onde o ministro da Educação, Fernando Alexandre, chegou pelas 10:30.. À Lusa, um dos dirigentes nacionais do S.T.O.P., Daniel Martins, defendeu que o ministério da Educação tem de arranjar uma solução para os alunos, prejudicados pelos adiamentos da classificação dos exames, e que Fernando Alexandre "não tem condições para continuar" no cargo."É só confusão, pede a demissão", continua a ouvir-se à porta do maior evento anual do setor em Portugal, também o primeiro a ser organizado pela Agência para a Investigação e Inovação (AI²), que resultou da fusão entre a FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia) e a ANI (Agência Nacional de Inovação)..Exames: Provas só serão disponibilizadas aos alunos mediante requerimento.Exames nacionais: Ministro diz que 99,3% das respostas estão corrigidas mas admite falta de classificadores.Educação. Dos exames à falta de docentes: ano letivo fecha com cerco ao ministro.Declarações de Montenegro sobre exames foram “murro no estômago”, lamentam diretores.Exames nacionais: Ministro da Educação diz que decisão de estender prazo de correção foi "política".Ministério da Educação adia matrículas do secundário devido ao atraso nos exames