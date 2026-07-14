Os problemas no processo de classificação digital dos exames nacionais do 11.º e 12.º anos levaram a adiar por três dias a divulgação.
Os problemas no processo de classificação digital dos exames nacionais do 11.º e 12.º anos levaram a adiar por três dias a divulgação.Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens
Sociedade

Ministério da Educação adia matrículas do secundário devido ao atraso nos exames

As inscrições para o 10.º e 12.º anos irão decorrer entre os dias 15 e 24 de julho, segundo o novo calendário.
DN/Lusa
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O ministério da Educação alterou esta esta terça-feira, 14 de julho, as datas das matrículas no ensino secundário, dando mais dois dias para inscrever os alunos do 10.º e 12.º anos porque as notas das provas nacionais serão divulgadas mais tarde. As inscrições para o 10.º e 12.º anos irão decorrer entre os dias 15 e 24 de julho, segundo o novo calendário das matrículas e renovações hoje publicado em Diário da República e assinado pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre.

Os problemas no processo de classificação digital dos exames nacionais do 11.º e 12.º anos levaram a adiar por três dias a divulgação das notas dos alunos do secundário, mas também dos estudantes do 9.º ano. Os resultados das provas nacionais do 3.º ciclo e dos exames nacionais serão afixados na sexta-feira, dia 17 de julho.

Hoje termina o prazo para os professores concluírem o processo de classificação dos exames do secundário na plataforma digital que tem dado problemas. São cerca de 300 mil provas.

Um balanço feito pelo ministro da Educação Fernando Alexandre na segunda-feira de manhã apontava para mais de 92% provas corrigidas, mas os movimentos cívicos de professores continuam a alertar para vários problemas com a plataforma correção de exames.

Os serviços do ministério já tinham anunciado também que os resultados dos processos de reapreciação das provas finais do ensino básico e do secundário, bem como das provas de equivalência à frequência destes dois níveis de ensino, realizadas na 1.ª fase só seriam fixadas em 7 de agosto.

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