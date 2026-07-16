Ministro Fernando Alexandre está no centro da polémica sobre os exames nacionais.
Ministro Fernando Alexandre está no centro da polémica sobre os exames nacionais. Foto: Paulo Spranger
Sociedade

Educação. Dos exames à falta de docentes: ano letivo fecha com cerco ao ministro

A promessa da divulgação do número de alunos afetados com a falta de docentes já data do ano letivo passado e vem sendo adiada desde então.
Cynthia Valente
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