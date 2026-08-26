Autores de petição contra alterações à lei de identidade de género pedem audiência ao Presidente da República

Na carta a Seguro, os ativistas e autores da petição que conta já com mais de 75 mil assinaturas, Maria João Vaz e Miguel Salazar, sublinham os argumentos de Türk contra as propostas da direita parlamentar, alertando para possíveis violações de tratados internacionais ratificados por Portugal e contestando alguns pontos específicos dos diplomas, como a obrigatoriedade de validação médica para a mudança de nome e género no registo civil, assinalando o risco de se “voltar a patologizar a identidade de género”.

Critica-se ainda, no caso da proposta do Chega, o uso da expressão “transtorno de identidade de género”, o que pode contribuir para estigmatizar as pessoas trans, e, no caso da proposta do CDS, que se queira proibir o acesso de tratamentos hormonais ou de bloqueadores da puberdade para menores de 18 anos”, considerando que podem estar em causa direitos humanos e o superior interesse da criança.

“Creio que há razões mais do que suficientes para nos reunirmos com V. Ex.ª no sentido de o sensibilizar para uma luta que não faz mais do que exigir direitos humanos básicos para uma comunidade que desde sempre foi vítima de preconceito, discriminação, incompreensão e sobretudo muita, muita ignorância. Temos a absoluta convicção de que magistratura de influência exercida por V. Ex.ª será indubitavelmente da maior importância”, lê-se na carta enviada a Seguro.

Os ativistas afirmam que uma posição assumida pelo Presidente da República “poderá devolver esperança a seres humanos que começam a recear pela própria vida e pelo seu futuro”.

O líder do Chega já afirmou esta quarta-feira a recusa em retirar o projeto de lei do partido após o apelo das Nações Unidas, classificando o diploma como “absolutamente razoável”.

Na carta a Aguiar-Branco, Türk Turk insta os deputados, caso não retirem os projetos, a revê-los com “consultas transparente e inclusivas, a fim de assegurar a conformidade com as normas e padrões internacionais de direitos humanos”.

Esta carta surge após o deputado do Bloco de Esquerda (BE) Fabian Figueiredo e da eurodeputada Catarina Martins, também do BE, terem feito queixa às Nações Unidas sobre a possibilidade de reversão da lei sobre o autodeterminismo de género.