Um em cada quatro militantes do PSD em Espinho preferiram votar branco ou nulo e não em Luís Montenegro

O primeiro-ministro Luís Montenegro, candidato único à reeleição para um novo mandato de dois anos na presidência do PSD, teve um em cada quatro militantes da concelhia de Espinho, na qual está inscrito, a preferirem votar branco ou nulo em vez de lhe darem o seu voto nas eleições diretas realizadas neste sábado.Apesar de ter conseguido o voto de 177 militantes de Espinho, presumindo-se que terá sido um deles, visto que o líder reeleito social-democrata deslocou-se ao concelho de onde é natural para participar nas eleições diretas, registaram-se 36 votos em branco (15,25%) e 23 votos nulos (9,75%).A concelhia do PSD-Espinho foi um dos epicentros dos descontentes com a liderança social-democrata nas eleições para as estruturas distritais e concelhias, realizadas no início deste ano. Acabou por ser reeleito Ricardo Bastos Sousa, que alegou ter sido vetado por Luís Montenegro como candidato à Câmara de Espinho nas autárquicas de 2025, obtendo mais dois votos do que a deputada Carolina Marques, que teve apoio declarado da mulher do primeiro-ministro, Carla Montenegro.Essa eleição acabou por ser impugnada pelo Conselho de Jurisdição Distrital de Aveiro, por haver inconformidade entre o número de boletins de voto e de eleitores na votação para a distrital - embora o mesmo não se tenha verificado na disputa pela concelhia -, mas Ricardo Bastos Sousa recorreu da decisão de repetir o ato eleitoral para o Conselho de Jurisdição Nacional.De qualquer forma, o elevado número de votos em branco e nulos nas eleições diretas para a presidência do PSD, que antecede o Congresso marcado para 20 e 21 de junho, em Sangalhos (Anadia), indicia que as disputas internas em Espinho não foram esquecidas.Às 20h15 deste sábado, quando estavam apuradas 277 secções concelhias do PSD, com apenas 70 por apurar, Luís Montenegro garantira 12.750 votos favoráveis, contra 457 em branco e 240 nulos..PSD decide repetir eleições na concelhia de Espinho que deram vitória a candidato afastado por Luís Montenegro.Congresso reforça concentração do PSD no eixo Porto-Braga-Aveiro