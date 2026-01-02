Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
André Ventura já apresentou anteriormente prioridades do Chega para uma revisão constitucional.
André Ventura já apresentou anteriormente prioridades do Chega para uma revisão constitucional.Foto: Leonardo Negrão
Política

Presidenciais. Revisão constitucional aproxima Ventura e Cotrim, para Mendes não é prioridade. Esquerda contra

Também Henrique Gouveia e Melo admite possibilidade, mas com ressalvas. Saiba o que já disseram os candidatos sobre o assunto.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a

A revisão da Constituição de 1976 é um dos temas quentes da campanha presidencial. Sem muitos candidatos tocarem, recorrentemente, neste ponto, ao contrário de outros, como Justiça ou Defesa, o DN explana a ideia de cada um. Fica claro que a esquerda se posiciona contra, enquanto os mais defensores de uma alteração são André Ventura e João Cotrim de Figueiredo.

"É preciso simplificar a Constituição portuguesa", "uma das mais longas do mundo”, afirmou João Cotrim de Figueiredo num debate em Coimbra a 19 de outubro. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal diz que o documento é "arrogante", no sentido em que “continua a ter uma cláusula, que nem todas as Constituições têm, chamada 'Os limites materiais de revisão'", o que, de acordo com o eurodeputado e candidato presidencial, impede a modificação de certas partes do documento, “mesmo que haja uma maioria de 100% de futuros deputados que queiram alterar”.

No debate organizado pelo Conselho Nacional de Estudantes de Direito, em Coimbra, Cotrim disse não compreender os receios da esquerda, apontando a possibilidade de um acordo entre PSD, IL e Chega no Parlamento garantir aprovação. "Independentemente dessa maioria que agora aritmeticamente é possível nesta legislatura, e incluindo um partido de que já fui presidente [a IL], e poderia ser outra maioria qualquer, se foi o povo que escolheu dar dois terços dos assentos da Assembleia a essa maioria, quem não respeitar isso é que não está a respeitar o jogo democrático", disse.

André Ventura, presidente do Chega, propôs em maio ao PSD e à Iniciativa Liberal a adequação da Constituição à previsão de crime de enriquecimento ilícito, contenção da possibilidade de recursos judiciais e liberdade de articulação de serviços públicos com privados, em complementaridade. A revisão, apertando questões judiciais, não caiu para o agora candidato. Como tal, há aproximação à IL. Tal como, diga-se, na questão de uma possível dissolução do Parlamento, em que ambos não se comprometem com a estabilidade como um fim em si próprio.

"Pretendemos apenas deixar alguns dos temas que nos parecem essenciais abordar, como é o caso da limpeza ideológica do nosso texto fundamental, assegurando assim a sua neutralidade", detalhou Ventura, concentrando na proposta a "contenção da possibilidade de recursos judiciais, mas, paralelamente, da previsão do recurso de amparo junto do Tribunal Constitucional" e a "retirada do peso excessivo do Estado do texto constitucional e da garantia da liberdade de articulação dos vários serviços públicos com os privados, num espírito de complementaridade e não de exclusividade de um ou outro."

Ventura quer retirar a progressividade fiscal do texto fundamental e "despolitizar cargos, alterando normas de nomeação, como em áreas como a Justiça ou a regulação de atividades públicas." Vincou já por várias vezes o país ter hoje "uma oportunidade histórica" para rever o documento, agora que a esquerda perdeu peso.

Ao jornal Expresso, Aguiar Branco, presidente da Assembleia da República, lembrou que "qualquer revisão constitucional compete à Assembleia da República", como a própria o define. "Assim foi nas sete ocasiões em que a nossa lei fundamental foi revista", complementou.

Mendes não vê como prioritário. Gouveia e Melo lembra "artigo travão"

A posição do PSD tem paralelo. Embora, para já, ao que o DN apurou, não esteja nas prioridades de Luís Montenegro e do Governo, tal não significa que uma revisão não se coloque a possibilidade na própria legislatura. O reforço da autonomia, numa altura em que Açores e Madeira têm executivos de coligações lideradas por sociais-democratas, era prioritário, afastando, para já, a ideia do mandato presidencial único de sete anos e a redução do número de deputados (entre 181 e 215).

Por isso mesmo, Marques Mendes, associado sistematicamente ao Governo vigente, não coloca a revisão constitucional na agenda. "Há uma ideia que me separa completamente do meu oponente [Jorge Pinto]. Disse que se houver uma grande revisão constitucional dissolve o Parlamento. Discordo absolutamente. Não é prioridade haver uma revisão constitucional e acho que não vai haver, porque fazem-se sobretudo com PS e PSD. Mas quem introduz este tema tem as prioridades erradas”, afirmou o candidato apoiado pelo PSD no debate na RTP contra o candidato apoiado pelo Livre, fazendo então questão de valorizar a presença do PS neste mesmo âmbito.

Gouveia e Melo, por outro lado, diz-se “disponível” para uma revisão da Lei Fundamental, mas falou do "artigo travão" da Constituição, o 288.º, relativo aos limites materiais de uma revisão. “Só há um artigo que não podemos mudar, todos os outros dependem da maioria da Assembleia da República”, disse o ex-militar no debate contra André Ventura.

Clarificando o que pensa sobre o assunto, Gouveia e Melo diz que está “disposto” a aceitar mudanças na Constituição desde que não signifique uma “rutura do sistema democrático”, abrindo a porta à maioria de direita no Parlamento. “Se os partidos da direita tiverem maioria e quiserem mudar a Constituição, desde que não mexam na base ideológica da Constituição estarei disponível, como qualquer Presidente da República”, acrescentou.

Toda esquerda unânime

A esquerda tem um posicionamento contra e teme que a falta de representação, fundamentalmente, desequilibre a balança. “A revisão constitucional não é uma prioridade do país”, disse António José Seguro, à margem de uma iniciativa da Fundação AEP, no Porto, ciente de que o PS, pela primeira vez em democracia, pode não ter influência no projeto. "O poder só faz sentido se mudar para melhor a vida das pessoas e, neste momento, os partidos devem concentrar-se na resolução dos problemas dos portugueses", considerou.

O candidato socislista, a 21 de dezembro, mostrou mais preocupação com os interesses de direita: "O sistema político está excessivamente desequilibrado para um dos campos e consegue fazer tudo, tomar todas as decisões, inclusivamente se quiser fazer revisões que entender da nossa Constituição da República." Ferro Rodrigues, antigo secretário-geral do PS, alertou, justamente, para "o perigo de a direita mudar a Constituição contra os valores de abril".

Ao DN, o candidato apoiado pelo Livre, Jorge Pinto, deixou clara a oposição. "Um partido político pode começar essa revisão. Depois outros partidos podem, ou não, querer alinhar. O que digo, e para não ser mal interpretado, é isto: uma revisão apenas à direita, que seja drástica e que não tenha passado por eleições legislativas, obriga-me a mim, enquanto PR, a devolver a voz aos portugueses para que eles possam ser tidos e achados. Porque isto é inédito na história da nossa República. É perigoso. Seria uma golpada da direita."

António Filipe, desde o primeiro momento, identificou-se como o candidato que quer "fazer cumprir a Constituição". "Quando as pessoas olham para o que está na Constituição e para as políticas públicas que temos, vemos que há um grande ‘deficit’ de cumprimento de direitos fundamentais”, salientou. E um Presidente da República “tem de ser uma voz ativa na exigência do cumprimento” da Constituição, sublinhou o candidato apoiado pelo Partido Comunista Português (PCP).

No seu entender, “é importante dar a conhecer a Constituição às pessoas, para que não seja preciso ir para [o curso de] Direito para ter uma noção sobre o funcionamento dos órgãos de soberania”, referiu no encontro onde debateu com Cotrim de Figueiredo, em Coimbra.

Catarina Martins, já em 2022, deixava de parte uma revisão constitucional, ainda quando era o PS governo, considerando que a direita "tentava desviar as atenções do que mais interessa." Não houve alteração de pensamento - aliás o Bloco de Esquerda tem criticado a hegemonia do Chega na construção do discurso e da agenda.

André Ventura já apresentou anteriormente prioridades do Chega para uma revisão constitucional.
Presidenciais: Ferro Rodrigues apoia Seguro e afirma que esquerda e democracia estão sob ameaça
André Ventura já apresentou anteriormente prioridades do Chega para uma revisão constitucional.
Presidenciais. Justiça domina e beneficia Ventura, Marques Mendes está ‘preso’ ao Governo
André Ventura já apresentou anteriormente prioridades do Chega para uma revisão constitucional.
Aguiar-Branco lamenta “desconfiança permanente” e guarda para Parlamento eventual revisão constitucional
André Ventura já apresentou anteriormente prioridades do Chega para uma revisão constitucional.
Jorge Pinto: “Uma revisão constitucional feita só com a direita e a extrema-direita é uma possibilidade de golpada”
André Ventura
António José Seguro
António Filipe
Cotrim de Figueiredo
Catarina Martins
Jorge Pinto
Luís Marques Mendes
Gouveia e Melo
revisão da Constituição
Eleições presidenciais 2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt