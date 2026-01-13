Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Acusação de assédio e "falta de clareza" nas declarações. Cotrim assume que teve dia "particularmente difícil"

Acompanhe aqui a campanha eleitoral dos candidatos à Presidência da República na derradeira semana antes das eleições marcadas para este domingo, 18 de janeiro.
Cotrim de Figueiredo admite que segunda-feira foi um dia particularmente difícil
Catarina Martins: “Pergunto-me se quem já votou em Cotrim, agora pode mudar o seu voto, porque temos aqui uma fraude política"

Catarina Martins acusou esta terça-feira Cotrim Figueiredo de defraudar as expectativas dos eleitores que votaram antecipadamente, ao ter afirmado, na segunda-feira, que não exclui o apoio a qualquer candidato numa eventual segunda volta das eleições presidenciais.

“Pergunto-me se quem já votou, em voto antecipado, em Cotrim Figueiredo, agora pode mudar o seu voto, porque temos aqui uma fraude política. São as direitas a dizer que são iguais e eu acho que há muita gente neste país que quer ter um voto contra a indecência, a selvajaria e por uma democracia forte”, afirmou a candidata presidencial.

Em declarações aos jornalistas no final de uma visita à Academia de Amadores de Música, em Lisboa, Catarina Martins voltou a criticar o candidato apoiado pela IL, mas foi mais longe e acusou João Cotrim Figueiredo de defraudar as expectativas dos seus eleitores que votaram antecipadamente, no dia 11.

Em causa estão declarações a propósito de uma eventual segunda volta, proferidas na segunda-feira, quando Cotrim Figueiredo disse que não exclui o apoio a qualquer candidato e disse até que o candidato de extrema-direita, André Ventura, nos últimos dias, “parece um político diferente”.

Catarina Martins falou de clareza, defendendo que é preciso “saber de que lado é que se está quando se fala da extrema-direita, de quem tem vindo a semear o ódio no país”.

Questionada também sobre o apoio da porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, à candidatura do socialista António José Seguro na primeira volta das eleições de domingo, Catarina Martins sublinhou apenas que está na corrida a Belém “com muita convicção”, uma ideia que tem repetido ao longo da campanha.

“Estou aqui para quebrar o tabu de que as nossas cidades têm de ficar só para o turismo e não temos sítio para viver, nem o pequeno comércio pode existir, o tabu que estamos condenados a uma economia de baixo salário sem qualificação e o tabu de que uma mulher não pode ser Presidente da República”, explicou.

No âmbito desse propósito, destacou o tema que a levou a visitar a Academia de Amadores de Música, que terá de abandonar o edifício onde está instalada há várias décadas numa zona histórica da capital e que será vendido pelo atual senhorio.

“O turismo tem seguramente lugar na nossa economia, mas tudo tem de ter peso, conta e medida. As nossas cidades têm de ser vivas, têm de ter habitação, têm de ter pequeno comércio, têm de ter serviços, têm de ter escolas de música, têm de ter cultura”, defendeu, afirmando que Portugal não pode ser “só cenário para hotéis”.

Gouveia e Melo considera que Cotrim Figueiredo revela "instabilidade política"

O candidato presidencial Gouveia e Melo considerou esta terça-feira (13 de janeiro) que o comportamento político do seu adversário Cotrim Figueiredo revela instabilidade e criticou a existência de sondagens sem rigor matemático, mas que são instrumentos de influência eleitoral.

Henrique Gouveia e Melo falava aos jornalistas à entrada do Mercado do Livramento, em Setúbal, tendo ao seu lado Fernando Negrão, seu apoiante, antigo deputado e ministro social-democrata.

O ex-chefe do Estado-Maior da Armada foi questionado pelos jornalistas sobre o facto de o seu adversário Cotrim Figueiredo não ter excluído um apoio a André Ventura, caso fique de fora da segunda volta das eleições presidenciais. Na resposta, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada observou que o eurodeputado liberal e seu adversário na corrida a Belém “disse depois que se enganou”, corrigindo a posição que antes sustentara sobre um eventual apoio ao líder do Chega.

“Já tinha acontecido isso antes [com Cotrim Figueiredo]. Fez aquela proposta sobre o veto absoluto na Presidência da República e a seguir retirou-a. Tudo isto revela instabilidade política. É preciso ter muito cuidado com as palavras”, advertiu Gouveia e Melo.

Ainda sobre o facto de Cotrim Figueiredo não ter excluído apoiar o líder do Chega numa segunda volta das eleições presidenciais, o almirante classificou como estranha essa eventual opção por parte do antigo líder liberal.

“Achei estranho que um candidato do campo moderado tivesse admitido manifestar esse apoio, mas ele lá saberá o que pensa e naquilo que acredita. Pode ser que acredite que, fazendo essa coligação [com André Ventura], poderá ter vantagens”, admitiu Gouveia e Melo.

Em contraponto, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada fez questão de defender que, pessoalmente, “não é um taticista” no plano político.

“Defino um rumo”, frisou, antes de voltar a insurgir-se contra o rigor matemático de alguns estudos de opinião que estão a ser divulgados sobre as eleições presidenciais. Uma questão em que visou, sobretudo, um barómetro diário.

“O tal ‘tracking pool’ tem pouca validade, porque é uma média a três ou quatro dias, que muda sempre as pessoas que estão a ser entrevistadas. Relativizo esse instrumento, porque não me parece um instrumento rigoroso”, advogou.

Segundo Gouveia e Melo, a divulgação diária desse barómetro "pouco rigoroso" poderá estar a influenciar o comportamento dos eleitores. “Esse instrumento é sujeito a interpretações políticas, que não me parecem adequadas neste período da campanha. A forma como se fazem as amostras neste período de campanha deve ser muito cuidadosa, porque pode influenciar a decisão eleitoral”, apontou.

Este tipo de estudos de opinião pode mesmo “tornar-se um instrumento político e não de informação”, defendeu.

Jorge Pinto diz que acusação contra Cotrim é muito grave e apela a que não se culpem vítimas

O candidato presidencial Jorge Pinto pediu esta terça-feira, a propósito da acusação de assédio contra Cotrim Figueiredo, que não se “confunda a presunção de inocência com a presunção de culpa de uma potencial vítima” e afirmou que a denúncia “é muito grave”.

Em declarações antes de uma visita à Casa da Cultura, em Elvas, o candidato presidencial apoiado pelo Livre disse que a queixa contra João Cotrim Figueiredo é um “assunto demasiado sério” para ser “misturado com assuntos da campanha eleitoral”, mas ressalvou que não se deve confundir a presunção de inocência com a presunção de culpa.

“A única coisa que eu gostaria de dizer é que não confundamos nunca o que é a legítima presunção de inocência com a presunção de culpa de uma potencial vítima. Isso é uma situação que não devemos tolerar, em particular quando se fala de ataques a mulheres e aos seus direitos”, pediu, acrescentando que o “que foi lido na denúncia é algo muito grave”.

Jorge Pinto insistiu que não quer fazer deste um assunto “para atacar outro adversário político” e voltou a criticar quem pretende fazer “de uma potencial vítima uma culpada por ter tido a coragem de denunciar uma situação desconfortável e eventualmente um crime”.

“De resto, não acho que deva ser assunto do dia da campanha apenas para atacar um adversário político porque as mulheres, incluindo esta senhora que faz a denúncia, merecem todo o nosso respeito e não merecem que façamos disto um assunto que as exponha para lá daquilo que já foi a exposição escolhida pela própria”, rematou.

Na segunda-feira, Cotrim Figueiredo frisou que a denúncia de assédio sexual é “absolutamente e completamente falsa” e que vai avançar com uma queixa-crime. Já esta terça-feira, disse que a acusação não o vai derrubar.

Marques Mendes acredita que pode ser beneficiado por declarações de Cotrim, "uma desilusão para muitas pessoas" 

O candidato presidencial Luís Marques Mendes considerou esta terça-feira que os eleitores ficaram desiludidos com as declarações de Cotrim Figueiredo a não excluir o apoio a nenhum candidato numa eventual segunda volta, e que isso o poderá beneficiar.

“Na minha campanha não muda nada, mas na decisão dos portugueses pode mudar muito”, afirmou o candidato apoiado por PSD e CDS-PP, em declarações aos jornalistas num café, durante uma iniciativa de campanha em Fátima.

Luís Marques Mendes considerou que a declaração do adversário, “associando a candidatura liberal ao Chega, é uma desilusão para muitas pessoas”. 

“Desilusão provavelmente para alguns que já votaram na IL no domingo [no voto antecipado] e que perante estas declarações de associação ao Chega se sentem enganados. Provavelmente se pudessem voltar atrás, não repetiam o voto”, defendeu.

O candidato a Presidente da República considerou também que esta declaração do antigo líder da IL “reforça a ideia” de que a sua candidatura “é a única que pode evitar o populismo, o radicalismo e o experimentalismo”.

Questionado se muitos eleitores que iriam votar em Cotrim Figueiredo poderão agora votar em si, Marques Mendes disse acreditar que sim.

“Acredito sinceramente, porque há um sentimento de desilusão. Esta associação da IL ao Chega é uma desilusão para muitos eleitores, para alguns que já votaram e que provavelmente se sentem enganados”, insistiu.

O antigo líder do PSD salientou que a sua candidatura “é aquela que pode de facto garantir a estabilidade e evitar o populismo e o radicalismo”.

Na segunda-feira de manhã, o candidato presidencial João Cotrim Figueiredo revelou que, numa eventual segunda volta das eleições em que não esteja, não excluía o apoio a nenhum candidato, incluindo a André Ventura.

Nas horas seguintes, e após críticas dos adversários, assumiu ter sido “pouco claro” na sua declaração e garantiu não querer o líder do Chega como Presidente da República. Já esta terça-feira disse que foi “um momento bastante infeliz” e de “falta de clareza” que associa a “um dia difícil”.

Cotrim assume que foi “bastante infeliz” ao dizer que não excluía apoio a nenhum candidato

O candidato presidencial Cotrim Figueiredo assumiu hoje que dizer que não excluía o apoio a nenhum candidato numa eventual segunda volta, incluindo Ventura, foi “um momento bastante infeliz” e de “falta de clareza” que associa a “um dia difícil”.

“Porque é que eu fiz aquelas declarações eu próprio gostava muito de perceber, mas não consigo explicar o que é que me passou pela cabeça”, confessou o também eurodeputado, no final de uma visita ao Lar da Fundação Mariana Seixas, em Viseu.

Cotrim de Figueiredo visita Lar da Fundação Mariana Seixas, em Viseu.
Reconhecendo que foi “um momento bastante infeliz” da sua parte, o antigo líder da Iniciativa Liberal (IL) disse que a única coisa que deveria ter dito, e que é o que realmente pensa, é que só admite um cenário de segunda volta em que esteja, todo o resto não lhe diz respeito.

“Quis mostrar claramente que não me comprometia com nenhum candidato e acabei a comprometer-me com todos, foi isso que deu origem ao equívoco, não fui claro, assumo essa falta de clareza, não consigo explicar muito bem”, insistiu.

Cotrim Figueiredo, candidato apoiado pela IL, considerou que essa sua falta de clareza talvez se tenha devido a um dia “particularmente difícil”, referindo-se à denúncia de uma ex-assessora parlamentar da IL de assédio sexual.

Foi um dia particularmente difícil e eu não quero desculpar-me com as notícias que vieram, entretanto, a lume [denúncia de assédio], mas, de facto, foi um dia difícil e, isso, talvez tenha toldado o discernimento e a capacidade de corrigir as declarações”, confidenciou.

Cotrim Figueiredo sobre acusação de assédio sexual: "Não me vai derrubar"

O candidato presidencial assume ter vivido horas "difíceis" depois da acusação de assédio sexual por uma ex-assessora parlamentar da Iniciativa Liberal (IL). É um "assunto" que "é muito doloroso", disse Cotrim Figueiredo, referindo que "está em curso a entrada de uma queixa por difamação".

Na sequência da acusação de assédio, 30 mulheres que trabalharam com Cotrim Figueiredo garantiram, numa carta aberta, que “nunca vivenciaram ou presenciaram comportamentos inadequados” por parte do candidato apoiado pela IL.

"Agradeço as muitas centenas de mensagens que recebi, homens, mulheres, pessoas que trabalharam comigo", afirmou aos jornalistas, durante uma ação de campanha.

"O timing é realmente suspeito. Se isto tiver que ver com alguma tática política contra a minha candidatura, com medo de que eu possa fazer sombra ou excluir alguém da segunda volta, não é isto que me vai derrubar", assegurou.

Emigrantes poderão ter de votar na segunda volta com boletins da primeira

Uma segunda volta nas presidenciais implica novos boletins de voto, mas alguns emigrantes portugueses poderão ter de fazer a sua escolha nos boletins da primeira volta, se os novos não chegarem a tempo, segundo fonte oficial.

Os portugueses vão escolher o Presidente da República no próximo domingo, podendo os eleitores portugueses no estrangeiro fazer a sua escolha nesse dia e também um dia antes, sempre presencialmente.

No caso de existir uma segunda volta, os eleitores emigrantes poderão votar a 07 e 08 de fevereiro.

Isto implica que os boletins de voto para esta segunda volta terão de ser elaborados, impressos em Portugal e enviados para os países onde residem estes eleitores portugueses.

O tempo não é largo e o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), André Wemans, garante que já existe um plano B para o caso de os novos boletins não chegarem a tempo a todos os eleitores portugueses no estrangeiro: usarão os boletins da primeira volta.

No entanto, o objetivo é que, existindo uma segunda volta nesta corrida eleitoral, os novos boletins cheguem aos eleitores, para o que serão acionados os meios possíveis.

O número de eleitores recenseados para as eleições de domingo é de 11.039.672, dos quais 1.777.019 votam no estrangeiro, o que representa mais 226.956 portugueses a residir no estrangeiro do que em 2021.

Defesa. Ameaças de Trump fazem candidatos presidenciais pedir autonomia europeia

Gronelândia é lateral nas Presidenciais. Seguro e Mendes não atacam Trump. Almirante vê “deriva”. Cotrim e Jorge Pinto querem preparar Portugal. Ventura foi único a não condenar ação na Venezuela.

Inês Sousa Real apoia Seguro

A porta-voz do PAN apoia António José Seguro, a título pessoal. Em entrevista à TSF, Inês Sousa Real lembra que o partido não apoia nenhuma candidato na primeira volta das presidenciais, mas irá fazer um balanço e "se necessário irá apoiar um candidato" na segunda volta.

"Eu pessoalmente, Inês Sousa Real, decidi que o único candidato que reúne neste momento as condições de salvaguardar a Constituição, de salvaguardar os valores democráticos que queremos acarinhar e preservar e que se apresentou a esta candidatura e até de garantir algum equilíbrio que não existe (...) acho que, neste caso, António José Seguro, é o único candidato que está neste momento em condições de preservar estes valores da nossa Constituição, preservar a defesa dos direitos das mulheres, como é o caso da violência doméstica", disse.

Carta aberta: 30 Mulheres garantem nunca terem vivido ou presenciado comportamentos inadequados por parte de Cotrim

Trinta mulheres que trabalharam com Cotrim Figueiredo garantiram hoje, numa carta aberta, que “nunca vivenciaram ou presenciaram comportamentos inadequados” do candidato presidencial, após a acusação de assédio sexual por uma ex-assessora parlamentar da Iniciativa Liberal (IL).

“Nenhuma de nós vivenciou ou presenciou comportamentos inadequados nas interações que tivemos, incluindo em contextos de trabalho com várias mulheres na equipa nos quais o ambiente se manteve profissional e respeitador”, afiançaram na missiva, distribuída aos jornalistas.

Na segunda-feira, Cotrim Figueiredo frisou que a denúncia de assédio sexual é “absolutamente e completamente falsa” e que vai avançar com uma queixa-crime.

O candidato, apoiado pela IL, repetiu, várias vezes, que a denúncia é “completamente falsa”, motivo pelo qual está de “consciência absolutamente tranquila”.

Na carta, as mulheres relataram que, ao longo do período em que trabalharam com o antigo líder da IL, foram sempre tratadas com respeito, profissionalismo e consideração.

“O objetivo deste texto é apenas acrescentar ao espaço público um testemunho honesto e coletivo sobre aquilo que conhecemos em primeira mão”, afirmaram.

Em sua opinião, a ligeireza com que se colocam em causa a integridade e a reputação de uma pessoa é irresponsável e contribui para um clima de suspeição que não serve a verdade.

“Como o silêncio de quem conhece a realidade também pode ser uma forma de injustiça, escolhemos falar”, acrescentaram.

Situações desta natureza devem ser analisadas com seriedade, justiça e respeito por todas as partes envolvidas, sublinharam as subscritoras da missiva, concluindo que foi um privilégio trabalhar com Cotrim Figueiredo.

Entre as subscritoras da carta estão as apresentadoras de televisão Iva Domingues e Filipa Garnel, as deputadas da IL na Assembleia da República Joana Cordeiro e Angélique Da Teresa e a ex-deputada liberal Patrícia Gilvaz.

Cotrim nega ter assediado ex-assessora parlamentar da IL. Gouveia e Melo diz que Seguro “nem controlou o PS”

César apoia Seguro e pede concentração de votos já na 1.ª volta

O presidente do PS apoiou esta terça-feira, 13 de janeiro, António José Seguro nas presidenciais e apelou, já na primeira volta, à concentração de votos de quem possa preferir as três candidaturas à sua esquerda ou Gouveia e Melo para defender valores constitucionais.

Numa publicação nas redes sociais intitulada “O meu voto em Seguro”, Carlos César refere que não é segredo que “gostaria de ter tido nestas eleições outras opções no quadro do espaço tradicional do centro-esquerda e da esquerda democrática”, mas recordou que fez, a pedido do líder do PS, a resolução de apoio à candidatura de Seguro que foi aprovado na Comissão Nacional de 19 de outubro.

“Faço-o com esperança de que aqueles que, preferindo outras candidaturas – como a de Jorge Pinto, Catarina Martins, António Filipe ou mesmo Gouveia e Melo – compreendam que só Seguro poderá tranquilizar, com a sua passagem à segunda volta, os que professam essas áreas políticas diferenciadas e se reúnem no mais essencial da defesa dos nossos valores constitucionais”, apelou.

O presidente do PS refere que estas presidenciais acontecem num ambiente “político nacional muito sensível” e “num contexto especialmente perturbador no plano europeu e internacional”.

“Nesse texto, o PS reiterou o seu entendimento sobre as preocupações que mais devem informar o mandato próximo do Presidente da República, designadamente a de contribuir ativamente para ‘o melhor equilíbrio dos interesses sociais, culturais, políticos e partidários múltiplos que coexistem na sociedade portuguesa e suster as tentativas de desvalorização das marcas de Abril no Portugal de hoje e do próximo futuro’”, refere.

No final da Comissão Nacional que aprovou, com duas abstenções, o apoio formal do PS a Seguro, Carlos César defendeu para o partido este “é o melhor” candidato presidencial, explicando então que com o apoio aprovado o partido “esgota a sua participação enquanto entidade autónoma” nesta eleição.

“A opção que nós temos de fazer é, olhando para os candidatos, saber qual é o melhor. E, para o Partido Socialista, o melhor é o doutor António José Seguro”, defendeu, quando questionado se Seguro era o candidato ideal ou o candidato possível.

O presidente do PS defendeu que as eleições são “um ato de liberdade”, sabendo-se que “o Partido Socialista tem preferência por esse candidato”.

“A opção do Partido Socialista, como a própria resolução que foi aprovada esclarece com clareza, não impede que os militantes decidam, noutro sentido, se acharem em boa consciência que é essa a decisão que devem tomar”, ressalvou então.

"É inaceitável vivermos num país, no ano de 2026, em que morrem pessoas por falta de socorro", diz Seguro
André Ventura faz tudo para exorcizar os fantasmas de uma segunda volta futura
