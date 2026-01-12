Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Pedro Nuno Santos apoia Seguro. Marques Mendes aponta a Cotrim: "Reconheceu que é um voto inútil"

Acompanhe aqui as principais notícias desta segunda-feira, 12 de janeiro, sobre a campanha para as presidenciais do próximo domingo.
Pedro Nuno SantosLeonardo Negrão

António Filipe: "Entre mim e António José Seguro, o candidato de esquerda sou eu"

O candidato à Presidência da República António Filipe afirmou hoje que a segunda volta das eleições presidenciais só existe depois de contados os votos da primeira volta que se realiza no domingo.

A menos de uma semana das eleições, António Filipe foi instado a comentar a possibilidade de uma segunda volta depois de outros adversários já o terem feito.

“Não, ainda não, isso é só depois da primeira, portanto, segunda volta só existe depois da primeira, depois de contados os votos da primeira”, respondeu aos jornalistas em Elvas, Portalegre, onde começou o dia de campanha a visitar a Estação Nacional de Melhoramento de Plantas.

Hoje, o candidato presidencial Cotrim Figueiredo revelou que, numa eventual segunda volta das eleições em que não esteja, não exclui o apoio a qualquer candidato, mesmo após ser questionado sobre se apoiaria André Ventura.

Pode haver candidatos a discutir tudo. Mas eu só falo da segunda volta depois da primeira. Essa é a minha questão de princípio”, reforçou António Filipe.

“Eu já considerei que, de António José Seguro para a direita, os candidatos fazem parte daquilo que eu chamo de consenso neoliberal, que são os que se identificam com as políticas que têm vindo a ser seguidas e colocaram o país numa situação difícil em que está”, referiu António Filipe.

E, portanto, salientou que a sua candidatura é “aquela que se assume como uma candidatura de esquerda, sem mas, nem meio mas”.

“E é esse o sentido da minha campanha, procurar centrá-la naquilo que são as preocupações reais dos portugueses, que são as dificuldades que sentem, o trabalho, o acesso à habitação, o acesso à saúde. Isso para mim é que é a questão fundamental e não o diz que disse entre os vários candidatos”, frisou.

Mais uma vez questionado sobre se António José Seguro não é um candidato de esquerda, respondeu que não e justificou que o próprio se afirma como “sendo do centro-esquerda”.

“E eu acho que a convergência à esquerda deve ser feita num candidato de esquerda. É isso que eu tenho transmitido e vou continuar a transmitir (…). Entre mim e António José Seguro, o candidato de esquerda sou eu”, afirmou.

Lusa

Mendes está "preparado para mais quatro semanas" e aponta a Cotrim: "Está a reconhecer que um voto nele é inútil"

O candidato presidencial Luís Marques Mendes disse esta segunda-feira estar preparado para mais quatro semanas de campanha e acusou Cotrim Figueiredo de ter admitido a inutilidade de votar em si.

No final de uma visita à feira de Paredes, no distrito do Porto, o candidato apoiado por PSD e CDS-PP foi questionado sobre as declarações do candidato apoiado pela IL que revelou hoje que, numa eventual segunda volta das eleições em que não esteja, não exclui o apoio a qualquer candidato, incluindo André Ventura.

“Cotrim Figueiredo, ao dizer o que disse, está no fundo a reconhecer que não vai à segunda volta. Está a reconhecer aquilo que muita gente diz, que um voto na candidatura da Iniciativa Liberal é um voto inútil, inútil, porque não vai passar à segunda volta, porque não vai ganhar”, afirmou.

Pelo contrário, defendeu, Marques Mendes diz já ter a segunda volta programada na sua cabeça.

“Houve uma pessoa que me abordou dizendo que só falta uma semana: eu disse, não, não, faltam quatro semanas, portanto, a minha perspetiva é a do dia 8 de fevereiro”, disse.

O candidato disse já ter previsto fazer um debate com aquele que venha a ser o seu adversário e que terá de pensar quais as zonas do país a visitar nessa segunda fase, que acontecerá caso nenhum dos candidatos obtenha mais de 50% dos votos expressos a 18 de janeiro.

“É por isso que até adapto os meus descansos a pensar nisso. Porque não faltam cinco dias, faltam, provavelmente, quatro semanas”, disse.

Sobre as presenças na sua campanha nesta primeira volta, em resposta a perguntas dos jornalistas, disse não estar “nada previsto” quanto a uma participação do antigo Presidente Cavaco Silva, que já lhe declarou apoio.

sobre a possibilidade de Ana Paula Martins ser mais uma das figuras do Governo na sua candidatura, limitou-se a dizer que “a campanha está organizada desde o início e não vai sofrer nenhuma alteração”, sem esclarecer se a presença da ministra da Saúde faz ou não parte desse plano.

Questionado se foi a pressão da rua que o fez mudar de estratégia e dirigir-se diretamente à ministra, Mendes recusou que tenha havido qualquer alteração no seu discurso, depois de ter deixado no domingo “o conselho presidencial” a Ana Paula Martins para aparecer a dar explicações.

“Já tinha dito há vários dias que alguém tinha que se pronunciar sobre aquele facto lamentável de duas ou três mortes que ocorreram na semana passada. Até falei do diretor ou do presidente da direção executiva”, referiu.

O candidato, que contou hoje novamente com o apoio do secretário-geral e líder parlamentar do PSD, Hugo Soares – que até falou com Mendes alguns minutos antes das declarações aos jornalistas – foi questionado se hoje, em Paredes, sentiu a máquina do PSD “mais forte” no apoio à sua candidatura.

“Hoje senti a máquina muito forte, mas também senti nos dias anteriores”, disse.

Marques Mendes desvalorizou que nem todos os militantes ou notáveis do PSD o apoiem, lembrando que tal aconteceu noutras eleições presidenciais.

“Cavaco Silva era primeiro-ministro todo poderoso em 1986 e houve pessoas do PSD que não seguiram a sua orientação. Mas é sempre assim em eleições presenciais”, exemplificou, contrapondo que também tem apoios de outras áreas políticas.

Lusa

António Filipe preocupado com acordo do Mercosul em dia dedicado à agricultura

O candidato presidencial António Filipe mostrou-se esta segunda-feira muito preocupado com o tratado com o Mercosul e chamou a atenção para a agricultura, a investigação e o retrocesso com a extinção ou fusão de instituições públicas.

“Com muita preocupação e daí os protestos dos agricultores em vários países europeus ser muito significativo”, afirmou o candidato presidencial apoiado pelo PCP e PEV sobre o tratado da União Europeia com o Mercosul.

António Filipe, que falava em Elvas, distrito de Portalegre, à margem e uma visita à Estação Nacional de Melhoramento de Plantas, afirmou ainda que o “acordo com o Mercosul globalmente para Portugal não é favorável”.

“Para a agricultura portuguesa há uma grande preocupação com isso, como acontece geralmente com os agricultores espanhóis, franceses e italianos, que têm vindo a manifestar, creio que isso também nos afeta a nós”, referiu.

Isto porque, justificou, “criam-se condições para que o agronegócio de países da América Latina chegue em melhores condições à Europa, o que vai dificultar muito a capacidade de resposta por parte da agricultura nacional, por exemplo, setores que são muito importantes para Portugal, como por exemplo o setor do vinho, vai ter mais dificuldades com este acordo”, justificou.

Acrescentando que, para países industrializados, como a Alemanha, “o acordo será favorável, porque tem melhores condições de exportação daquilo que fabricam para países da América Latina”.

A União Europeia deu luz verde na sexta-feira ao avanço deste importante acordo comercial com o bloco sul-americano, apesar da oposição de vários países, nomeadamente França, Hungria, Polónia, Irlanda e Áustria.

Seguro contente com apoio de Pedro Nuno diz que não exclui ninguém

O candidato presidencial António José Seguro mostrou-se contente com o apoio do ex-líder do PS Pedro Nuno Santos, sublinhando que se junta a outros que vêm da direita ou do centro e que todos são bem recebidos.

“Claro que eu fico contente com esse apoio e tem-se somado a vários apoios que tem existido em todo o país”, respondeu aos jornalistas, durante uma ação de campanha em Barcelos, questionado sobre o apoio manifestado por Pedro Nuno Santos, numa publicação nas redes sociais.

“Isso é uma análise que os senhores farão. Todos os apoios da minha candidatura são bem recebidos, eu não excluo ninguém, eu sou candidato que inclui”, respondeu quando questionado se este apoio somava votos ou podia afastar eleitores.

Questionado sobre quando é que Pedro Nuno Santos se juntaria à sua campanha, Seguro atirou: “eu é que sou o candidato”

Perante a insistência dos jornalistas, o candidato desviou o tema, tentou brincar, perguntando se os jornalistas queriam saber “os segredos” sobre os seus convites.

“E agora quero tirar uma foto com o galo de Barcelos”, disse, tentando pôr fim à conversa.

Sobre se considera que a questão do apoio da esquerda à sua candidatura tem ficado resolvida ao longo da campanha, Seguro defendeu que “só estará resolvida com o voto no dia 18” e aproveitou para voltar a um apelo à concentração de voto que tem feito ao longo destes dias.

“É preciso essa lucidez de perceber que tem que haver um voto no Seguro nesta primeira volta para garantir que eu estarei na segunda volta para que haja um candidato de centro-esquerda, moderado”, disse, referindo que ouviu essa promessa de votos naquele contacto com a população no centro de Barcelos.

Seguro insistiu que é um “candidato da moderação”.

 Lusa

Catarina Martins diz que votará “sempre contra a indecência” numa eventual segunda volta

A candidata presidencial Catarina Martins voltou esta segunda-feira a apelar ao voto por convicção no dia 18 de janeiro, afirmando que “está tudo em aberto” para uma eventual segunda volta, na qual assegura que votará “sempre contra a indecência”.

Ao longo da campanha, a candidata apoiada pelo BE tem evitado teorizar sobre os resultados da primeira volta das eleições presidenciais, no domingo, e sobre uma eventual segunda que, a realizar-se, está marcada para 8 de fevereiro.

Martins voltou a afirmar que “está tudo em aberto”, mas antecipou que no caso de não ser um dos dois nomes a votos nessa segunda volta, há opões que exclui à partida, ao contrário de João Cotrim Figueiredo, que disse hoje não afastar o apoio a qualquer candidato.

“A política precisa de decência. Eu votarei sempre contra a indecência e a selvajaria”, referindo-se, implicitamente, a André Ventura, em declarações aos jornalistas no final de uma visita ao projeto Seixal Criativo, apoiado pela Câmara Municipal do Seixal.

Questionada sobre a posição de Cotrim Figueiredo, que considerou que o líder do Chega, nos últimos dias, moderou o discurso e parece um político diferente, Catarina Martins sublinhou que “as pessoas são os seus percursos”.

“Há quem tenha semeado o ódio, a divisão e os problemas no país. E há quem tenha estado sempre do lado de quem trabalha, de quem constrói Portugal e que não desista de uma economia mais qualificada e de uma democracia mais forte”, comparou.

A propósito da concorrência na corrida a Belém, Catarina Martins foi também questionada sobre o apoio de Pedro Nuno Santos à candidatura presidencial de António José Seguro, que o ex-líder do PS considerou ter-se conseguido impor e “convencer até os mais céticos”.

“António José Seguro tem apoios vários no PS, mas também tem apoio de Pedro Santana Lopes, ex-primeiro-ministro do PSD, que Jorge Sampaio teve de demitir”, disse, recordando o encontro entre Seguro e Santana Lopes na sexta-feira.

Sobre o candidato socialista, Catarina Martins considerou que é alguém que não se compromete com nada.

“Há quem não se comprometa com um projeto nem para a saúde, nem para o trabalho, nem para a educação, nem para a economia, porque acha que não se comprometer com nada é a melhor forma de sobreviver quando a direita está envolvida na lama”, afirmou, insistindo que “a política tem de ser convicções”.

Convicção tem sido, precisamente, o mote dos apelos ao voto de Catarina Martins, que diz representar o projeto da convicção “de que vivemos num país em que é preciso salários e pensões dignas, acesso à saúde, acesso à habitação e uma economia que faça as gerações mais jovens sonhar com o futuro em Portugal em vez de sonhar e ir embora”.

Rejeitando estabelecer metas concretas quanto aos resultados eleitorais, a candidata disse que, acima de tudo, quer o maior número de votos possível “com a convicção de quem vai votar e que sabe que eu nunca me escondi nas lutas mais importantes deste país”.

 Lusa

Jorge Pinto diz-se triste mas não surpreendido por Cotrim não excluir apoio a Ventura

O candidato presidencial Jorge Pinto disse que o entristece, mas não surpreende, ver João Cotrim Figueiredo a não excluir o apoio a Ventura numa segunda volta, acusando o liberal de abdicar dos seus princípios por calculismo.

“Se há alguém que tem falado contra a nossa democracia é André Ventura. Que João Cotrim Figueiredo esteja confortável com isso e que assuma que poderia votar nele, a mim entristece-me, mas na verdade não me surpreende, porque os pontos de contacto entre João Cotrim Figueiredo e a Iniciativa Liberal e o Chega e André Ventura, são vários”, afirmou.

O candidato a Belém apoiado pelo Livre, que disse não ter visto, em concreto, o que foi dito pelo candidato apoiado pela IL, defendeu que a sua posição demonstra o conforto de Cotrim com os ataque que André Ventura pretende pôr em marcha contra a Constituição.

Jorge Pinto reiterou ainda que apoiará qualquer nome que concorrer contra o líder do Chega numa eventual segunda volta, inclusive Cotrim Figueiredo, considerando que o liberal se mantém no “arco republicano”, mas acusou o candidato de calculismo político para chegar à segunda volta.

“Esta tentativa de João Cotrim Figueiredo e de outros candidatos de querer agradar a gregos e a troianos, de querer alargar o seu leque de eleitorado clássico para tentar passar à segunda volta, é perigoso. É perigoso porque quando nós abdicamos dos nossos princípios, quando nós abdicamos de ser aquilo que somos e aquilo que pensamos por um mero calculismo político, então estamos dispostos a tudo por mera vontade de poder”, criticou.

Jorge Pinto: "Vou organizar uma Assembleia Cidadã para discutir a regionalização com os portugueses"

Para Jorge Pinto, essa é uma postura “perigosa no momento em que o país atravessa” em que é necessária uma “consciência política firme e corajosa e não uma ideologia pudim flan” a “tremer para um lado e para o outro” para agradar a todos.

“Eu quero agradar àqueles que querem um país onde todos cabem. Quero agradar àqueles que querem defender a nossa democracia, porque eu sou por uma democracia que se defende. E isso implica tomar decisões corajosas e implica ser firme, desde logo, na defesa da própria Constituição e do nosso regime”, acrescentou.

Lusa

Cotrim Figueiredo não exclui apoio a Ventura numa eventual segunda volta

O candidato presidencial Cotrim Figueiredo revelou que, numa eventual segunda volta das eleições em que não esteja, não exclui o apoio a qualquer candidato.

“Não excluo qualquer candidato, mas teria de fazer uma reflexão profunda”, admitiu o também eurodeputado, no final de uma visita ao Mercado Municipal do Fundão onde teve, a seu lado, o vice-presidente da Assembleia da República Rodrigo Saraiva, a ex-deputada do PSD Liliana Reis e o vereador na Câmara Municipal da Covilhã, que concorreu como independente eleito pelo CDS-PP, Eduardo Cavaco.

Questionado sobre se apoiaria o adversário André Ventura na corrida a Belém, o antigo líder da IL reafirmou que, nesta altura, não exclui ninguém.

“O André Ventura dos últimos quatro dias eu ainda não conheci. Moderou o discurso e parece um político diferente”, considerou.

Apesar da insistência dos jornalistas, Cotrim Figueiredo referiu que, com a “dinâmica que está”, o único cenário de que lhe interessa falar é aquele onde está na segunda volta das eleições presidenciais.

E num eventual cenário em que passe à segunda volta com André Ventura, líder do Chega, questionado sobre se gostaria de ter o apoio dos restantes candidatos da direita, Cotrim Figueiredo foi perentório em dizer que “acha que não precisa”. “Eu não acho que precise, não acho que precise”, insistiu.

Para o candidato, apoiado pela Iniciativa Liberal, os votos não são dos candidatos, mas sim das pessoas.

“As pessoas terão de fazer essa escolha. Estão lá dois candidatos, escolham. Eu não preciso do `endorsement´ [apoio] de ninguém, lamento”, vincou.

E, nesse sentido, entendeu, também não precisará de dar apoio a ninguém porque não é dono dos votos que lhe confiarem.

Lusa

Gouveia e Melo afirma que tem boa relação com Montenegro mas promete exigência

O candidato presidencial Gouveia e Melo afirmou esta segunda-feira que tem boa relação com o primeiro-ministro e que acredita que fará “boa equipa” com ele, com uma atitude exigente face à governação e desde que haja lealdade institucional.

“Das vezes que falei com o senhor primeiro-ministro tive sempre uma boa relação com ele. Portanto, não tenho nenhum problema”, declarou o ex-chefe do Estado-Maior da Armada aos jornalistas no final de uma ação de campanha na Feira de Espinho, cidade de onde é natural Luís Montenegro.

Logo a seguir, porém, Henrique Gouveia e Melo salientou que uma boa relação institucional entre Presidente da República e primeiro-ministro “não significa uma falta de exigência”.

“Um Presidente da República que exige uma boa governação ajuda à própria governação. Muitas vezes, quando temos de passar uma barreira, superamo-nos. E a Presidência [da República] é essa barreira”, justificou.

Nas declarações que fez aos jornalistas, o candidato presidencial manifestou-se mesmo confiante de que “fará uma boa equipa” com o primeiro-ministro, “desde que haja lealdade institucional”.

“Claro que faremos uma boa equipa. Farei uma boa equipa com qualquer primeiro-ministro, porque toda a minha vida trabalhei em equipa. Ninguém consegue ir com um navio de um lado para o outro sem ser em equipa”, argumentou o almirante.

Neste ponto, porém, fez uma nova ressalva sobre o estilo de relações institucionais que advoga entre Presidente da República e primeiro-ministro.

“Só preciso que a pessoa que trabalhe comigo tenha lealdade institucional e tenhamos todos vontade de fazer progredir o país. Se tivermos essa vontade de fazer progredir o país, podem ter certeza que vou trabalhar em equipa. Não vou estar a contrariar”, declarou.

Gouveia e Melo reforçou depois que, nas relações institucionais, é preciso exigência.

“Agora, vou exigir, porque é para isso que a Presidência da República também existe. A Presidência tem de exigir o bom funcionamento das instituições democráticas”, frisou, antes de deixar um conjunto de questões:

“O que é o bom funcionamento das instituições democráticas? É só o formalismo das instituições? Ou é a resposta que a democracia deve dar à população?”, perguntou.

Lusa

Pedro Nuno Santos declara apoio a Seguro

O ex-líder do PS Pedro Nuno Santos apoiou esta segunda-feira, 12 de janeiro, a candidatura presidencial de António José Seguro, considerando que se conseguiu impor e “convencer até os mais céticos” e que se destaca em relação aos adversários pela experiência e independência.

“António José Seguro tem a experiência política que Henrique Gouveia e Melo não tem; a independência face ao Governo que Marques Mendes não tem; o compromisso com a defesa da Constituição que André Ventura e Cotrim Figueiredo nunca terão e a possibilidade de vencer que António Filipe, Catarina Martins e Jorge Pinto não têm”, escreve Pedro Nuno Santos numa publicação nas redes sociais.

O ex-líder do PS recorda que sempre defendeu que o PS devia apoiar um candidato nesta corrida em Belém, e saudou essa decisão do seu partido, considerando que não o fazer no passado “só beneficiou os candidatos da direita.

“Fico ainda mais contente por esse apoio ser dirigido a António José Seguro”, enfatizou.

Para Pedro Nuno Santos, num momento de “avanços contra o estado social e os direitos laborais” é preciso “um Presidente que não esteja zangado com a Constituição que temos”.

“Precisamos de alguém que a defenda e a que proteja. Alguém que vindo da esquerda social-democrata defenda um país onde todos se sintam respeitados, com justiça social e igualdade de oportunidades”, elogiou.

Realçando que António José Seguro é "sério, honesto e integro", Pedro Nuno Santos repara que este tem hoje "o apoio de pessoas que nunca estiveram consigo, de pessoas que nunca acreditaram na sua candidatura e de pessoas que, já depois do anúncio da sua candidatura, vieram defender que o PS não apoiasse ninguém". Segundo escreve o antigo líder do PS, "António José Seguro conseguiu impor-se e conseguiu convencer até os mais cépticos".

Presidenciais. Contra o “consenso neoliberal”, António Filipe garante não ter tido “um refluxo”
