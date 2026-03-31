Regras de obtenção e manutenção da nacionalidade voltam nesta quarta-feira à Assembleia da República.
Regras de obtenção e manutenção da nacionalidade voltam nesta quarta-feira à Assembleia da República.Orlando Almeida / Global Imagens
Política

AD não desiste de Lei da Nacionalidade à prova do Tribunal Constitucional

Proposta do PSD e CDS-PP procura aprovação com o Chega a aceitar um “mal menor” ou por cedências menos prováveis ao PS. Socialistas recusam alteração ao Código Civil que prevê perda de nacionalidade.
Leonardo Ralha
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André Ventura
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Hugo Soares
Tribunal Constitucional
Lei da Nacionalidade
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