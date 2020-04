Veja o número de casos de covid-19 que há em cada concelho de Portugal

Os concelhos de Lisboa e Porto têm ambos mais de 600 casos de covid-19 confirmados, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira, dia 3 de abril. A capital regista o maior número de casos com 624 (mais 30 do que o registado na quinta-feira), enquanto o Porto tem 606 (mais 50) - no total Portugal já registou 9886 casos e 246 mortes devido a este coronavírus.

No boletim hoje apresentado, seguem-se Vila Nova de Gaia com 449, Gondomar com 424, Maia com 390, Matosinhos com 368, Valongo com 308, Braga com 305, Sintra com 242, Ovar com 220, Coimbra com 201, Santa Maria da Feira com 187, Cascais com 174, Aveiro com 130, Vila Real com 124, Loures com 117, Vila Nova de Famalicão com 110, Guimarães com 105 e Oeiras com 100. Estes são os concelhos com mais pessoas infetadas, acima de 100 casos, neste momento.

As maiores subidas em número de casos verificam-se nos concelhos de Gondomar (mais 51), Porto (50), Valongo (33), Vila Nova de Gaia (31) e Maia (29), municípios localizados no Grande Porto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na tabela seguinte pode consultar todos os concelhos listados pela DGS. Tem uma barra lateral para percorrer o relatório com o número de casos por concelho e uma opção de busca (no topo na horizontal) em que pode pesquisar o concelho que pretende.

Para consultar os boletins com a distribuição por concelho dos dias anteriores siga as ligações seguintes:

2 de abril (quinta-feira)

1 de abril (quarta-feira)

31 de março (terça-feira)

30 de março (segunda-feira)

29 de março (domingo)

28 de março (sábado)

27 de março (sexta-feira)