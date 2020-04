Veja quantos casos de covid-19 existem em cada concelho do país

Os concelhos da Área Metropolitana do Porto são os que registam em conjunto o maior número de casos de covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela DIreção-Geral de Saúde, apesar de o topo da listagem ser novamente ocupado pelo concelho de Lisboa, o que apresenta mais casos com um total de 546.

Nas posições seguintes surgem Porto (505 casos), Vila Nova de Gaia (387), Gondomar (337), Maia (328) e Matosinhos (303), todos municípios que se situam no Grande Porto e todos com fronteiras com a cidade do Porto.

A contagem que agora é efetuada através de dados do SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica) aponta que Braga tem 245 casos, Valongo tem 233 e Ovar 194 (mais 35 do que no dia anterior). A ordem na tabela por número de casos permanece inalterável.

Sintra é o concelho situado fora da região Norte que surge a seguir na lista, agora com 192 casos. Depois, ainda com mais de cem casos, surgem os concelhos de Coimbra (164), Santa Maria da Feira (162), Cascais (134), Vila Real (124) e Loures (101).

Na tabela seguinte pode consultar todos os concelhos listados pela DGS. Tem uma barra lateral para percorrer o relatório com o número de casos por concelho e uma opção de busca (no topo na horizontal) em que pode pesquisar o concelho que pretende.

