Saiba quantos casos de covid-19 há em cada concelho

Lisboa volta ao topo da lista, sendo o concelho com mais casos de infeção pelo coronavírus (366 casos).

Avião voltou da China com luvas e máscaras, mas sem reagentes e ventiladores

Lisboa voltou a ser o concelho português com mais pessoas infetadas com o novo coronavírus - regista 366 casos, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado este sábado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em todo o país, há a confirmação de 5 170 casos, mais 902 face a sexta-feira (um aumento de 21,1%). O Porto passou a ser o segundo município com mais infetados (343), sendo que no dia anterior ocupava o topo da lista com 317. Segundo os dados da DGS, seguem-se Vila Nova de Gaia (262), Maia (219), Matosinhos (189), Gondomar (153) e Braga (152). O último boletim aponta para 100 mortes.

A nível de regiões, o Norte continua a registar o maior número de infeções, com um total de 3 035 casos. Logo a seguir, surge a região de Lisboa e Vale do Tejo (1 287 casos), o Centro (647), o Algarve (106) e o Alentejo (34). Há ainda 30 pessoas infetadas com covid-19 nos Açores, 31 na Madeira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Há concelhos que registam uma subida vertiginosa na tabela, como Sintra, que tinha sexta-feira tinha 8 casos e passou para 116. Ou, no sentido contrário, Coimbra - tinha 109 e passou para 110.

Quando há menos de três os casos confirmados num concelho, os dados não são apresentado por motivos de confidencialidade, explica a DGS.

Veja abaixo a lista completa de concelhos portugueses com casos de covid-19:

Lisboa - 366

Porto - 343

Vila Nova de Gaia - 262

Maia - 219

Matosinhos - 189

Gondomar - 153

Braga - 152

Ovar - 145

Valongo - 139

Sintra - 116

Coimbra - 110

Santa Maria da Feira - 103

Vila Real - 98

Cascais - 81

Aveiro - 62

Seixal - 59

Loures - 57

Almada - 53

Guimarães - 51

Vila Nova de Famalicão - 48

Oeiras - 47

Odivelas - 46

Oliveira de Azeméis - 46

Amadora - 41

Lousada - 38

Resende - 32

Albergaria-a-Velha - 28

Faro - 26

Felgueiras - 26

Bragança - 25

Mafra - 24

Santo Tirso - 24

Viana do Castelo - 24

Vila do Conde - 22

Paços de Ferreira - 22

Albufeira - 22

Paredes - 21

Viseu - 21

Santarém - 20

Barcelos - 20

Espinho - 18

Barreiro - 18

Portimão - 17

Funchal - 16

Vila Franca de Xira - 16

Estarreja - 15

Póvoa de Varzim - 15

Para consultar os boletins com a distribuição por concelho dos dias anteriores siga os seguintes links:

quarta-feira, 25 de março

quinta-feira, 26 de março

sexta-feira, 27 de março