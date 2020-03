Veja quantos casos de covid-19 há em cada concelho de Portugal

Lisboa é concelho do país com mais casos confirmados de coronavírus, tal como sucedia já na véspera. A capital regista agora 187 casos, mais 9 do que na véspera, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde. O Porto tem agora 137 casos, o que significa que teve uma subida de 11. A Maia é depois dos dois principais concelhos do país o que alberga atualmente um número de casos superior a uma centena - tem 119, mais 15 do que até à meia-noite de segunda-feira.

Estes dados, esclarece a DGS no boletim, referem-se a apenas 54% dos casos confirmados.

A região norte concentra o maior número de casos (1517) e como tal os concelhos desta região são os que se seguem nesta lista. Vila Nova de Gaia (83) Valongo (71), Gondomar (62), Ovar (58) e Matosinhos (56). Todos registam mais casos do que na véspera mas mantém-se o ordenamento na tabela.

Na Área da Grande Lisboa, além da capital, Cascais e Sintra são os concelhos que surgem com mais casos, ambos com 43 confirmados, de acordo com os dados da DGS.

Na região Centro, Coimbra é onde há registo de mais casos de coronavírus, com um total de 41.

Veja a tabela completa que integra o boletim epidemiológico da DGS.

Portugal tem 2995 infetados, 43 mortos e 22 recuperados da infeção causada pelo novo coronavirus, segundo o boletim epidemiológico da DGS desta quarta-feira (25 de março), que inclui os dados recolhidos até às 24:00 do dia anterior.

Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 630 casos - um aumento 27% face ao dia de ontem - e registadas mais 10 mortes. E é com estes dados que o país entrará na terceira fase da pandemia, a de mitigação, que já prevê o contágio comunitário.