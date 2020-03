Saiba quantos casos de coronavírus há em cada concelho de Portugal

O Porto passou a ser concelho português com casos confirmados do novo coronavírus, segundo o último boletim com a situação epidemiológica em Portugal, da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira (27 de março). Soma agora mais 58 casos em relação à véspera com um total de 317.

Lisboa é o segundo concelho com 284, exatamente os mesmos do boletim anterior, de acordo com os dados da DGS. Segue-se Vila Nova de Gaia com 262, o que representa um aumento de 99 casos.

Depois, entram Maia com 171, Gondomar com 149, Ovar com 145, Braga com 131, Coimbra com 109, Valongo com 108 e Matosinhos com 107. Estes são os concelhos com mais de 100 pessoas infetadas, neste momento.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na lista destaca-se o aumento acentuado de Vila Real, com 34 casos, quando tinha 8 na quinta-feira.

Quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados, informa a DGS. Veja abaixo a lista completa:

Porto - 367

Lisboa - 284

Vila Nova de Gaia - 262

Maia - 171

Gondomar - 149

Ovar - 145

Braga - 131

Coimbra - 109

Valongo - 108

Matosinhos - 107

Aveiro - 55

Santa Maria da Feira - 54

Guimarães - 51

Vila Nova de Famalicão - 48

Cascais - 44

Lousada - 38

Almada - 35

Vila Real - 34

Amadora - 31

Oliveira de Azeméis - 30

Seixal - 29

Albergaria-a-Velha - 28

Loures - 28

Felgueiras - 26

Faro - 26

Albufeira - 22

Paços de Ferreira - 22

Viseu - 21

Barcelos - 20

Bragança - 20

Santo Tirso - 20

Ilha da Madeira - 20

Viana do Castelo - 19

Paredes - 18

Odivelas - 18

Espinho - 17

Oeiras - 17

Portimão - 17

Póvoa de Varzim - 15

Vila do Conde - 15

Loulé - 14

Pombal - 13

Ílhavo - 12

Penafiel - 11

Águeda - 10

Estarreja - 9

Resende - 9

São João da Madeira - 9

Santarém - 9

Setúbal - 9

Arcos de Valdevez - 8

Évora - 8

Montemor-o-Velho - 8

Mafra - 8

Sintra - 8

Trofa - 8

Amares - 7

Ilha S. Jorge - 7

Leiria - 7

Oliveira do Bairro - 7

Póvoa de Lanhoso - 7

Soure - 7

Barreiro - 6

Grândola - 6

Ilha Terceira - 6

Marco de Canavezes - 6

Marinha Grande - 6

Mirandela - 6

Vila Franca de Xira - 6

Condeixa-a-Nova - 5

Esposende - 5

Fafe - 5

Ilha de S. Miguel - 5

Moita - 5

Ponte de Lima - 5

Vale de Cambra - 5

Vila Verde - 5

Silves - 5

Vila Real de Santo António - 5

Anadia - 4

Cantanhede - 4

Macedo de Cavaleiros - 4

Murtosa - 4

Penacova - 4

Cartaxo - 4

Vagos - 4

Coruche - 4

Lagoa - 4

Lagos - 4

Montijo - 4

Sesimbra - 4

Almeida - 3

Amarante -3

Alcochete - 3

Almeirim - 3

Alvaiázere - 3

Caminha - 3

Vizela -3

Ourém - 3

Ilha do Faial - 3

Ilha do Pico - 3

Nelas - 3

Chaves - 3

Para consultar os boletins com a distribuição por concelho dos dias anteriores siga as ligações seguintes:

Quarta-feira, dia 25

Quinta-feira, dia 26