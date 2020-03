Saiba o número de infetados em cada concelho

Lisboa continua a estar no topo dos municípios com mais casos de coronavírus.

Lisboa distanciou-se do Porto no número de infetados com o novo coronavírus: a capital regista 594 casos, enquanto a "invicta" tem 417 registos. Ou seja, a diferença é de 177 casos quando no dia anterior era de apenas de 23 casos de covid-19.

A capital tinha sábado 366 registos de covid-19 e o Porto 343.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado este domingo pela Direção-Geral da Saúde (DGS), em todo o país, há 5 960 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus. Há a lamentar em Portugal 120 vítimas mortais, contando já com a morte de uma criança de 14 anos no Hospital da Feira.

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 3 550, seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1 478 casos, da região Centro (709), do Algarve (108) e do Alentejo (41).

Quando há menos de três os casos confirmados num concelho, os dados não são apresentados por motivos de confidencialidade, explica a DGS.

© DGS

Veja abaixo a lista completa de concelhos portugueses com casos de covid-19:

Lisboa - 594

Porto - 417

Vila Nova de Gaia - 351

Maia - 296

Matosinhos - 254

Gondomar - 242

Braga - 208

Coimbra - 199

Valongo 184

Ovar - 159

Sintra - 148

Santa Maria da Feira - 136

Cascais - 110

Vila Real - 103

Aveiro - 95

Oeiras - 74

Guimarães - 70

Oliveira de Azeméis - 67

Seixal - 66

Almada - 64

Loures - 64

Odivelas - 63

Vila Nova de Famalicão -61

Amadora - 53

Lousada - 42

Santo Tirso - 42

Bragança - 38

Felgueiras - 37

Paredes - 34

Viana do Castelo - 33

Albergaria-a-Velha - 32

Vila do Conde - 32

Paços de Ferreira - 31

Barcelos - 29

Trofa - 29

São João da Madeira - 28

Espinho - 27

Mafra - 27

Resende - 26

Vale de Cambra - 24

Funchal - 23

Santarém -22

Vila Franca de Xira - 22

Penafiel - 21

Évora - 20

Faro - 20

Setúbal - 20

Viseu - 20

Albufeira - 19

Lagos - 18

Pombal - 18

Portimão - 18

Barreiro - 17

Estarreja - 16

Póvoa de Varzim - 16

Águeda -15

Loulé - 15

Marco de Canaveses - 15

Vila Verde - 14

Benavente - 13

Condeixa-a-Nova - 13

Ílhavo - 12

Moita - 12

Póvoa de Lanhoso - 12

Cartaxo - 11

Chaves - 11

Montijo - 11

Torres Vedras - 11

Arouca - 10

Leiria - 10

Mirandela - 10

Montemor-o-Velho - 10

Sesimbra - 10

Amares - 9

Oliveira do Bairro - 9

Arcos de Valdevez - 9

Cantanhede - 8

Esposende - 8

Almeirim - 7

Marinha Grande - 7

Oliveira de Frades - 7

Palmela - 7

Ponta Delgada - 7

Câmara de Lobos - 6

Murtosa - 6

Soure - 6

Velas - 6

Amarante - 5

Angra do Heroísmo - 5

Fafe - 5

Macedo de Cavaleiros - 5

Ourém - 5

Peso da Régua - 5

Ponta do Sol - 5

Silves - 5

Vagos - 5

Vila Real de Santo António - 5

Vizela - 5

Alvaiázere - 4

Anadia - 4

Baião - 4

Calheta - 4

Coruche - 4

Horta - 4

Lamego - 4

Mealhada -4

Nelas - 4

Santa Cruz - 4

Sines - 4

Alcochete - 3

Alpiarça - 3

Caldas da Rainha - 3

Caminha - 3

Carrazeda de Ansiães - 3

Cinfães - 3

Figueira da Foz - 3

Grândola - 3

Lousã - 3

Madalena - 3

Miranda do Corvo - 3

Monção - 3

Olhão - 3

Penacova - 3

Ponte de Lima - 3

Reguengos de Monsaraz - 3

São Pedro do Sul - 3

Sever do Vouga - 3

Tomar - 3

Valpaços - 3

Vila da Praia da Vitória - 3

Vila Pouca de Aguiar - 3

Vimioso - 3

