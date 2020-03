Coronavírus: Número de mortes em Portugal sobe para 119

Portugal já regista 119 vítimas mortais devido à infeção pelo covid-19, de acordo com o novo boletim epidemiológico divulgado este domingo pela Direção Geral da Saúde. Nestes dados não está incluída a morte de um jovem de 14 anos que morava em Ovar e que morreu esta manhã no Hospital da Feira.

O número de infetados subiu para 5 562, sendo que quase outros tantos aguardam o resultado dos testes. O balanço deste domingo aponta para 43 doentes recuperados. Quase 18 mil pessoas estão sob vigilância das autoridades de saúde.

Segundo o boletim epidemiológico, há 138 doentes internados em unidades de cuidados intensivos, num total de 438 situações de internamento.

No sábado, o nosso país registava 100 mortes e havia 5 170 pessoas infetadas.

A ministra da Saúde já atirou para o final de maio o pico da pandemia de covid-19 em Portugal, quando antes as autoridades tinham referido que isso nunca aconteceria antes de maio. No sábado, Marta Temido estendeu-o mais para a frente, para o final desse mês.

Em todo o mundo, o novo coronavírus já infetou cerca de 670 mil pessoas e causou a morte de 32 mil.

Os quatro países mais afetados pela pandemia de covid-19 - Estados Unidos, Itália, China e Espanha - somam mais de 375 mil casos, o que representa mais de metade do total de pessoas contagiadas em todo o mundo.

A Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 10 023 mortos em 92 472 casos registados até sábado. Segue-se a Espanha com 6 528 vítimas mortais, 838 nas últimas 24 horas.