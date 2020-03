Jovem que morreu no Hospital da Feira tinha "situação complexa"

O vice-presidente da Câmara de Ovar.Domingos Silva confirmou este domingo (29 de março) o óbito referindo que "é a vítima mais jovem até à data" no seu concelho.

Na conferência de imprensa diária sobre a covid-19, a ministra da Saúde, Marta Temido, declarou que os pormenores clínicos sobre a causa do óbito ainda estão sob investigação e realçou que a morte do jovem de 14 anos ainda não está refletida no boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS), apresentado este domingo.

Graça Freitas, diretora da DGS, acrescentou que o rapaz em causa evidenciava "uma situação complexa dentro do seu estado clínico habitual", que se agravou para um "estado agudo nas últimas 24 horas".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Essa responsável nota que o jovem estava efetivamente diagnosticado com covid-19, mas realça que o seu quadro sintomatológico "pode indicar outro tipo de patologia", pelo convém usar de "muito cuidado e reserva na análise" da sua morte.

"Ele tinha de facto covid-19, o que não o impede de ter outras situações igualmente graves e infecciosas que estão a ser investigadas. Além disso, tinha um quadro de base que podia levar a alguma imunodepressão", disse Graça Freitas.

A morte do referido jovem de 14 anos junta-se assim a cinco outros óbitos que no sábado (18 de março) já se contabilizavam em Ovar, concelho do distrito de Aveiro onde a 17 de março foi declarado o estado de calamidade pública devido ao novo coronavírus e que desde dia 18 está sujeito a cerco sanitário com controlo de fronteiras e encerramento de toda a atividade empresarial que não envolva bens de primeira necessidade.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 667 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 31.000.

Dos casos de infeção, pelo menos 134.700 são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 119 mortes, mais 19 do que na véspera (+19%), e registaram-se 5962 casos de infeções confirmadas, mais 792 casos em relação a sábado (+15,3%).

Dos infetados, 486 estão internados, 138 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.