Saiba quantos casos de covid-19 existem em cada concelho do país

Lisboa e Porto são os concelhos com mais casos de covid-19 em Portugal de acordo com o boletim epidemiológico da DIreção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira, dia 2 de abril. A capital tem agora 594 casos registados (mais 48 do que no dia anterior) e o Porto está com 556 (mais 51), sendo os concelhos que registaram maiores aumentos em todo o país.

Na tabela, os primeiros oito concelhos são os mesmos do dia anterior, e pela mesma ordem, com Sintra a surgir depois como o concelho mais a Sul, excetuando Lisboa, a apresentar mais casos de covid-19, com um total de 224, ultrapassando Ovar que agora regista 209 pessoas infetadas.

Depois de Lisboa e Porto, os concelhos com mais casos são Vila Nova de Gaia (418), Gondomar (373), Maia (361), Matosinhos (347), Braga (280) e Valongo (275). Excetuando Braga, os outros são todos municípios do Grande Porto, a região do país que tem maior número de casos registados, segundo a listagem que recolhe dados do SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica). De resto a região Norte tem 5338 casos e sofreu 107 mortes.

Seguem-se na tabela da DGS, e com um número total de casos abaixo de 200, os concelhos de Coimbra (178), Santa Maria da Feira (174), Cascais (149), Aveiro (127), Vila Real (124), Loures (109) e Vila Nova de Famalicão (107).

Os restantes concelhos que constam desta listagem têm todos menos de 100 casos.

Como explicou na terça-feira Diogo Cruz, subdiretor da Direção-Geral de Saúde, o boletim com a atualização da situação em Portugal agora "contém apenas dados do SINAVE para não haver duplicações". Mas o mesmo responsável admitiu que se podem perder no registo alguns casos "que não estejam no SINAVE". Este será o motivo para haver alguns concelhos que agora surgem com um menor número de casos do que já apresentaram em anteriores boletins, divulgados antes de terça-feira.

Na tabela seguinte pode consultar todos os concelhos listados pela DGS. Tem uma barra lateral para percorrer o relatório com o número de casos por concelho e uma opção de busca (no topo na horizontal) em que pode pesquisar o concelho que pretende.

