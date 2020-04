Pais e alunos ansiosos no arranque de um 3.º período com mudanças no ensino

A forma como as escolas estão a responder aos tempos de mudança a que foram obrigadas já valeu largos elogios aos professores. Na semana passada, o primeiro-ministro deu os "parabéns à comunidade educativa, que reinventou os processos de aprendizagem à distância, tendo conseguido concluir com sucesso o 2.º período". Os próprios reconhecem que a classe está motivada, apesar dos elevados desafios que se impõem. Por isso, garantem ter arrancado nesta terça-feira (14 de abril) o 3.º e último período mais preparados do que nunca para ensinar à distância. Mas há entraves a uma partida perfeita na pista, dizem: até serem conhecidos os conteúdos das aulas que passarão a ser transmitidas na RTP Memória na próxima segunda-feira (dia 20), é preciso cautela na organização das aulas.

O final do passado período apanhou toda a comunidade escolar desprevenida e os docentes "viram-se obrigados a preparar as duas últimas semanas de aulas da noite para o dia". Ainda antes do anúncio oficial do governo, já as escolas previam que o ensino à distância tinha vindo para durar até ao final do ano letivo. Prevalecem, contudo, vários problemas para mitigar: os alunos e professores sem material informático, o excesso de TPC e a impossibilidade de realizar os tradicionais testes de avaliação. Assim, desta vez adiantaram-se e a interrupção letiva das férias da Páscoa que terminou nesta terça-feira foi de mais trabalho do que o habitual, confessa Pedro Tildes, professor e diretor na Escola Secundária de Bocage, em Setúbal.