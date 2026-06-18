Yakin foi buscar ao banco a vitória Suíça por 4-1 diante da Bósnia no Grupo B do Mundial 2026

Murat Yakin, treinador da Suíça e internacional 49 vezes pela seleção de 1994 a 2004, teve dedo profético nas mexidas e foi buscar ao banco duas armas para entregar a vitória por 4-1 frente à Bósnia. No segundo jogo no Grupo B, depois do amargo empate com o Qatar, os helvéticos tinham criado perigo maioritariamente por Embolo, mas na segunda parte as mexidas aos 71 minutos tiveram resultados práticos. Manzambi, médio com chegada à área do Friburgo, atirou um petardo, na área, de primeira para o golo aos 74. O momento despedaçou a Bósnia Herzegovina. Sucederam-se as oportunidades e o vermelho a Muharemovic ditou a hecatombe. O defesa cometeu uma falta por trás, evitando que o rival se isolasse. João Pinheiro, árbitro da partida e primeiro português em 12 anos a apitar em Mundiais, não teve dúvidas, decidiu bem e expulsou o atleta bósnio. A partir daí, os bósnios tentaram evitar sofrer mais golos, porque isso pode ser importante na atribuição dos apurados em terceiro lugar, mas Vargas pela esquerda teve todo o espaço e ampliou aos 84 minutos. Vargas continuou a desequilibrar e entregou o 3-0 aos 90 minutos a Manzambi, que bisou, candidatando-se à titularidade no próximo encontro, frente ao Canadá. A Suíça foi vertical na segunda parte, explorou os espaços e galgou para os quatro pontos no Grupo B, aproximando-se do apuramento com a diferença de golos para o rival direto.O jovem Mahmic foi chamado a campo nos descontos e teve a proeza de, após canto da esquerda, rematar de primeira sem deixar cair após o soco de Kobel para a frente. A Bósnia encurtava para 3-1, fazia uma festa comedida, mas voltou a afundar quando, num tackle deslizante, Memic, derrubou Sow. João Pinheiro, em cima do lance, apontou para a grande penalidade, vendo um toque no pé de apoio do avançado helvético. Xhaka, com ascendência albanesa e kosovar, correu para a bola, fez o golo e tentou silenciar os bósnios. Na sétima fase final pela Suíça, fechou o marcador aos 90'+6' e marcou no terceiro Mundial distinto. A Bósnia tem um ponto, depois da igualdade com o Canadá, e terá de apostar no ataque contra o Qatar para poder sonhar com o apuramento. Dedic, lateral do Benfica, teve um remate perigoso ainda com o jogo igualado a zeros e acabou a fechar a esquerda depois da expulsão do companheiro de equipa..Bósnia-Herzegovina quer voltar a contar no futebol mundial.Mundial 2026: Catar arranca empate frente à Suíça e deixa Grupo B em aberto.Suíça chega ao Mundial para confirmar a força da regularidade