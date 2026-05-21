Suíça chega ao Mundial para confirmar a força da regularidade

A Suíça entra no Campeonato do Mundo de 2026 com um objetivo claro: confirmar a consistência competitiva que a transformou, na última década, numa das seleções mais estáveis do futebol europeu. Sem o mediatismo das principais potências continentais e raramente colocada entre as favoritas aos grandes títulos, a equipa helvética construiu uma reputação sustentada na organização coletiva, disciplina tática e capacidade de competir de forma regular nos principais palcos internacionais.Integrada no Grupo B, juntamente com Canadá, Qatar e Bósnia-Herzegovina, a seleção suíça apresenta-se como uma das equipas mais experientes do grupo, sustentada pela continuidade competitiva demonstrada ao longo dos últimos anos. Num contexto marcado por desafios distintos — entre o entusiasmo do Canadá enquanto anfitrião, a tentativa de consolidação do Qatar e a renovação da Bósnia-Herzegovina —, os suíços procuram transformar estabilidade em protagonismo.A regularidade internacional tornou-se uma das maiores marcas da seleção. A Suíça qualificou-se consecutivamente para Campeonatos do Mundo e Europeus nas últimas duas décadas, tornando-se presença frequente nas fases a eliminar. No Mundial do Qatar, em 2022, voltou a ultrapassar a fase de grupos antes de ser eliminada por Portugal nos oitavos de final. Já no Euro 2020, disputado em 2021, protagonizou um dos momentos mais marcantes da sua história recente ao afastar a França, então campeã mundial, nos oitavos de final, acabando eliminada pela Espanha apenas nos quartos de final, após desempate por grandes penalidades.Embora nunca tenha conquistado um Campeonato do Mundo, a Suíça possui tradição consolidada na competição. A seleção atingiu os quartos de final em três ocasiões — 1934, 1938 e 1954 — e consolidou ao longo dos anos um modelo sustentado em planeamento, formação e continuidade. Parte do crescimento do futebol suíço esteve ligado ao investimento nas estruturas de desenvolvimento e à capacidade de integrar uma realidade multicultural, fator que contribuiu para equipas tecnicamente evoluídas e fisicamente competitivas.Grande parte da identidade da atual seleção continua a passar por Granit Xhaka. Capitão e principal referência do meio-campo, o internacional suíço mantém um papel central na liderança competitiva da equipa, combinando intensidade, visão de jogo e experiência ao mais alto nível europeu. Na defesa, Manuel Akanji assume importância decisiva no equilíbrio da equipa, enquanto o setor ofensivo conta com a velocidade e criatividade de jogadores como Dan Ndoye e Noah Okafor. No meio-campo, Denis Zakaria acrescenta capacidade física e recuperação de bola, ao passo que, na baliza, o nome de Gregor Kobel oferece experiência a uma posição tradicionalmente sólida na seleção helvética.A força suíça, contudo, raramente depende apenas das individualidades. A equipa caracteriza-se pela consistência coletiva e pela capacidade de adaptação aos diferentes momentos do jogo. Dependendo do adversário, consegue alternar entre períodos de posse controlada e transições rápidas, mantendo quase sempre uma organização defensiva rigorosa. Em torneios curtos, essa estabilidade tem permitido à Suíça manter-se competitiva frente a seleções historicamente mais cotadas.No Grupo B, o Canadá deverá representar um dos maiores desafios, sobretudo pelo fator casa e pelo crescimento competitivo registado nos últimos anos. O Qatar tentará consolidar a evolução iniciada antes do Mundial de 2022, enquanto a Bósnia-Herzegovina regressa com a ambição de afirmar uma nova geração. Ainda assim, a experiência internacional acumulada poderá colocar a Suíça numa posição favorável para discutir a liderança do grupo.Sem fazer grande ruído mediático, mas raramente falhando nos momentos decisivos, a Suíça chega ao Mundial de 2026 determinada a confirmar uma reputação construída com tempo: a de seleção sólida, competitiva e particularmente difícil de ultrapassar. O desafio passa agora por transformar consistência numa campanha capaz de deixar marca no torneio.