Mundial 2026: Catar arranca empate frente à Suíça e deixa Grupo B em aberto

O Catar empatou este sábado, 13 de junho, com a Suíça por 1-1, em partida da primeira jornada do Grupo B do Mundial 2026, num duelo marcado pelo equilíbrio competitivo e por um desfecho dramático nos minutos finais.A seleção suíça adiantou-se no marcador ainda na primeira parte, através de Breel Embolo, que converteu uma grande penalidade aos 17 minutos, colocando os europeus em vantagem numa fase em que controlavam a posse de bola e criavam mais ocasiões de perigo.No entanto, quando tudo parecia encaminhado para uma vitória helvética, o Catar respondeu nos instantes finais. Boualem Khoukhi surgiu de cabeça já nos descontos (90+5’) para restabelecer a igualdade e garantir um ponto importante para a equipa orientada por Julen Lopetegui.A Suíça dominou largos períodos do encontro e terminou com mais oportunidades criadas, mas revelou dificuldades na finalização e acabou penalizada pela reação catariana na reta final. Já o Catar mostrou capacidade de resistência e aproveitou um dos últimos lances ofensivos para evitar a derrota.Com este resultado, ambas as seleções somam um ponto no Grupo B, onde também figuram Canadá e Bósnia-Herzegovina, mantendo totalmente em aberto as contas do apuramento para a próxima fase do Mundial..Suíça chega ao Mundial para confirmar a força da regularidade.Suíça vai a referendo para decidir se limita a população a dez milhões de habitantes