Suíça vai a referendo para decidir se limita a população a dez milhões de habitantes

A Suíça vai votar este domingo, 14 de junho, um referendo que visa limitar o crescimento da população a dez milhões de habitantes até 2050 e inscrever esse objetivo na Constituição.A iniciativa é apoiada pelo Partido Popular Suíço (SVP), de direita, que diz que se trata de uma forma de lidar com a imigração excessiva, contornar a falta de oferta de habitação e aliviar a sobrecarga das infraestruturas e dos transportes públicos.As sondagens mostram que o tema está longe de gerar consensos. Os opositores temem a falta de mão-de-obra estrangeira e o fim de acordos com a União Europeia (UE).A proposta do SVP passa por inscrever na Constituição que a população residente permanente do país não deve ultrapassar os dez milhões de pessoas antes de 2050, sendo que, nos anos seguintes, o limite seria ajustado anualmente pelo governo suíço para ter em conta qualquer saldo natural positivo (mais nascimentos do que mortes).O slogan da iniciativa é “preservar aquilo que amamos” e os seus defensores pretendem limitar a possibilidade de requerentes de asilo e respetivas famílias obterem residência permanente no país se a população ultrapassar os 9,5 milhões antes de 2050 e colocar o governo a "renegociar acordos internacionais que impulsionem o crescimento populacional".Caso o limite de dez milhões de habitantes seja permanentemente ultrapassado, as autoridades seriam obrigadas a tomar todas as medidas disponíveis para cumprir o objetivo, incluindo a rescisão de um acordo com a UE sobre a livre circulação de pessoas.Refira-se que a população da Suíça tem sofrido um crescimento acentuado ao longo das últimas décadas, passando de cerca de sete milhões de pessoas nos anos 1990 para os atuais mais de nove milhões, um ritmo superior ao da maioria dos países vizinhos.Além deste crescimento, o partido com mais força no parlamento, o SVP, tem feito da retórica anti-imigração um tema-chave das suas campanhas políticas.A associação empresarial Economiesuisse já classificou a proposta como “a iniciativa do caos”, temendo que, sem trabalhadores estrangeiros, as empresas também se deslocariam para o estrangeiro. Já os partidos da oposição alertam para uma eventual escassez de mão-de-obra em setores como saúde, transportes públicos, restauração e construção.Duas sondagens publicadas no ano passado mostraram que a população está dividida, mas com mais pessoas a mostrarem-se favoráveis do que contra à iniciativa do SVP.