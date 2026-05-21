Bósnia-Herzegovina quer voltar a contar no futebol mundial

Doze anos depois da estreia em Campeonatos do Mundo, a Bósnia-Herzegovina regressa à principal competição internacional de seleções com o objetivo de recuperar relevância competitiva e consolidar uma nova geração de futebolistas. Integrada no Grupo B do Mundial de 2026, ao lado de Canadá, Suíça e Qatar, a seleção balcânica apresenta-se com ambição moderada, mas consciente de que a qualificação já representa um sinal de crescimento após vários anos de instabilidade desportiva.A presença no torneio constitui um momento particularmente simbólico para um país onde o futebol continua a assumir um peso relevante na identidade coletiva. Desde a histórica participação no Mundial de 2014, no Brasil — a única até agora —, a Bósnia-Herzegovina atravessou um período marcado por mudanças técnicas, irregularidade de resultados e dificuldade em consolidar um projeto competitivo capaz de acompanhar outras seleções europeias de dimensão semelhante.O regresso ao palco mundial surge agora associado a uma renovação gradual do plantel e a uma tentativa de construção de um novo ciclo. Sob orientação de Sergej Barbarez, antigo internacional que assumiu o comando técnico em 2024, a seleção tem procurado reforçar a consistência coletiva sem abdicar das características tradicionalmente associadas ao futebol balcânico, nomeadamente a qualidade técnica e a criatividade ofensiva.No Grupo B, a margem de erro será reduzida. A Suíça surge como o adversário teoricamente mais forte, sustentada pela regularidade com que tem marcado presença em grandes competições internacionais e pela estabilidade do seu modelo competitivo. O Canadá, um dos anfitriões do torneio, deverá beneficiar do fator casa e do crescimento registado nos últimos anos, impulsionado pelo investimento estrutural no futebol. Já o Qatar, apesar de partir como um dos menos favoritos, chega ao torneio mais experiente depois da organização do Mundial de 2022 e da presença continuada em competições internacionais.A equipa bósnia procura apresentar-se com maior equilíbrio do que em ciclos anteriores. Amar Dedić, lateral com forte capacidade ofensiva e intensidade física, é apontado como uma das figuras da nova geração, enquanto Benjamin Tahirović surge como uma das referências emergentes do meio-campo, destacando-se pela qualidade de construção e capacidade de recuperação de bola. No setor ofensivo, Ermedin Demirović tem assumido crescente protagonismo graças à mobilidade e eficácia na finalização.Apesar da renovação, a experiência continua a desempenhar um papel relevante no grupo, sobretudo através da influência de Edin Džeko, uma das figuras mais emblemáticas da história recente do futebol bósnio. O avançado mantém um peso importante no balneário e continua a ser uma referência competitiva para uma seleção em transição.Em termos táticos, a Bósnia-Herzegovina procura privilegiar posse de bola, circulação apoiada no meio-campo e transições rápidas, tentando combinar qualidade técnica com maior rigor defensivo — uma das áreas que mais críticas suscitou no passado. A consistência coletiva será, precisamente, um dos fatores determinantes para as aspirações da equipa numa fase de grupos exigente.Mais do que repetir a presença de 2014, a seleção balcânica encara o Mundial de 2026 como uma oportunidade para demonstrar que pode voltar a assumir um papel competitivo no futebol europeu. Num grupo equilibrado, a capacidade de afirmação da nova geração poderá determinar até onde a Bósnia-Herzegovina conseguirá chegar.