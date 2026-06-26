Martínez diz ter 27 jogadores aptos e que prepara desde o início do Mundial o jogo com a Colômbia

Portugal defronta a Colômbia na madrugada de domingo, às 00h30, partida no qual vai tentar chegar ao primeiro lugar do Grupo K. Tendo em conta que depois do Usbequistão, que derrotou por 5-0, a comitiva portuguesa só teve dois dias intensivos de preparação, Roberto Martínez desvalorizou um possível impacto negativo. "É o contrário. O jogo da Colômbia começou em março, quando fizemos a preparação no México. Estamos em Miami, adaptámo-nos também porque pensámos neste jogo com a Colômbia, na relva e no calor que vamos enfrentar. Utilizámos o tempo, não estamos a trabalhar a Colômbia desde que ganhámos ao Usbequistão, estamos há algum tempo a pensar nisso", disse o selecionador de Portugal antecipando o encontro em Miami, onde tem estabelecido o quartel-general, recordando que em Houston, nos dois primeiros jogos, o estádio e a relva "eram completamente diferentes.""Teremos um bom desafio para controlar o jogo porque enfrentaremos uma equipa que terá mais apoio do que nós. Até agora é como se jogássemos em casa", perspetiva Martínez, vincando a importância do encontro: "Marcámos e controlámos o jogo com o Usbequistão. Foi um jogo importante para a nossa união enquanto grupo. É um jogo importante para mostrarmos que não vamos perder o bom que alcançámos."O selecionador garante ter "27 jogadores aptos", logo Tomás Araújo, substituído por Rúben Dias no segundo jogo, está disponível. Deixa a entender mudanças no onze. "Temos três jogos na fase de grupos para preparar a segunda fase do Mundial. A palavra substituto não existe no nosso balneário. A Colômbia está apurada, também terá de gerir o balneário e a componente física. Não é surpresa se alguns dos titulares, das duas equipas, não forem os mesmos", explica em conferência de Imprensa, adiantando que parece ser plausível "mudar dois ou três jogadores ao intervalo sem perder capacidade tática."Portugal tem alinhado em 4x2x3x1, mas na altura de elogiar a Colômbia, "uma equipa diferente do que Portugal já defrontou", ficou no ar que pode optar por um médio mais defensivo. Samu Costa e Rúben Neves ainda não jogaram. "A Colômbia acredita no que faz, Néstor Lorenzo é um treinador com mais de 40 jogos na seleção e tem clareza de ideias, opta pela continuidade. Sabe jogar com bola, pensa muito em ditar os ritmos com James e Quintero [médios-ofensivos] e Jhon Arias [extremo direito], todos à procura de zonas centrais. Ainda têm Luis Díaz [ex-FC Porto e atualmente no Bayern] para a transição ofensiva", destaca, em elogios, relativizando o pedido da Imprensa colombiana de que Luis Suárez, do Sporting, que não tem golos no Mundial, vá para o banco: "É um jogador importante, é bom a finalizar e rápido nos contra-ataques. Mas a Colômbia sabe o que faz independentemente de quem jogue.".Martínez prepara mudanças na defesa para o jogo contra o Usbequistão.James, o menino de ouro, entrega consulado cafetero a Luis Díaz.Portugal é primeiro se vencer Colômbia, mas apuramento para os 16 avos de final está quase garantido.Colômbia vence estreante Uzbequistão com Luiz Díaz em destaque