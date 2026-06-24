Portugal é primeiro se vencer Colômbia, mas apuramento para os 16 avos de final está quase garantido

Portugal necessita vencer a Colômbia para terminar em primeiro lugar no Grupo K do Mundial2026 de futebol, mas os quatro pontos já somados deixam o apuramento quase assegurado para os 16 avos de final.Depois do empate frente à República Democrática do Congo (1-1), na estreia, Portugal goleou o Uzbequistão por 5-0, e enfrenta agora a já apurada Colômbia, rival mais conceituado e que venceu os dois primeiros jogos, no encerramento do grupo.A formação lusa chega ao último jogo da fase de grupos no segundo lugar da poule, com quatro pontos, a dois da Colômbia, enquanto a República Democrática do Congo é terceira, com um, e o estreante Uzbequistão é último, sem pontos.Num Mundial em que passam os dois primeiros de cada grupo e os oito melhores terceiros, Portugal, com os quatro pontos já somados, juntando o saldo de golos positivo (6-1), tem o apuramento quase garantido, mesmo que termine em terceiro no grupo..SIMMMM... O ruído que Ronaldo adora e continua a alimentar a sede de vitórias da seleção. No entanto, apenas o triunfo frente aos colombianos permite à formação de Roberto Martínez terminar em primeiro e disputar os 16 avos de final frente a um terceiro classificado do Grupos D, E, I, J ou L. Este jogo está agendado para o dia 03 de julho, em Kansas City.Caso seja segundo no Grupo K, Portugal joga um dia antes, em 02 de julho, em Toronto, no Canadá, frente ao segundo classificado do Grupo L, que será a Inglaterra, o Gana, treinado por Carlos Queiroz, ou a Croácia, uma vez que o Panamá já está eliminado..Colômbia vence RD Congo e qualifica-se para os 16 avos de final. Na eventualidade mais remota de ser terceiro, a formação lusa vai jogar com o vencedor deste mesmo Grupo L, no dia 01 de julho, em Atlanta.Portugal defronta a Colômbia em Miami, num jogo agendado para sábado, pelas 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa).O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.