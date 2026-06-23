SIMMMM... O ruído que Ronaldo adora e continua a alimentar a sede de vitórias da seleção

A melhor versão de Cristiano Ronaldo apareceu no Mundial2026 e ajudou a sobressair a melhor versão da seleção portuguesa, que, esta terça-feira, dia 23 de junho, goleou o Usbequistão, por 5-0, com dois golos do capitão. Portugal soma agora quatro pontos no Grupo K, mais um do que a Colômbia, que joga durante a madrugada e que será o último adversário na fase de grupos. Depois do ruidoso empate diante da RD Congo (1-1) na estreia no Mundial2026, Roberto Martínez defendeu o grupo da críticas e do ambiente de contestação que rodeou a seleção. Disse o selecionador nacional que até convive bem com “esse ruído”, mas queixou-se que nem sempre essas críticas são justas e que nada abalaria a confiança na seleção.Mas há ruídos e ruídos. Hoje, em Houston, depois de seis dias de mau ambiente à volta da seleção, o ruído que se ouviu ao minuto seis foi o estrondoso SIMMMM! que tornou CR7 no único jogador a marcar golos em seis mundiais. O grito de guerra de Cristiano Ronaldo, que é sinónimo de golo e festa nas bancadas e em qualquer fanzone ou casa onde há adeptos portugueses ou fãs do Planetário CR7, que continua a escrever o seu nome no livro dos recordes do futebol, tem sido o “ruído” que tem prevalecido nos últimos 22 anos de Ronaldo com a camisola das quinas. E no Mundial2026 não é diferente... apesar dos 41 anos do capitão português.Como esperado, a seleção portuguesa teve um arranque tremendo e marcou logo ao minuto seis - curiosamente o mesmo em que João Neves inaugurou o marcador no jogo de estreia, diante da RD Congo - por Cristiano Ronaldo. Uma bela finalização ao primeiro poste, depois de brilhantemente servido por João Cancelo, que conduziu uma jogada rápida e em movimento. , para libertar o primeiro SIMMM da tarde. Um golo com direito a vários recordes.Com 41 anos, quatro meses e 18 dias, o capitão português tornou-se o jogador mais velho de sempre a marcar em mundiais de futebol, superando o grande amigo Pepe, que havia marcado um golo no Mundial2022. E tornou-se também o primeiro jogador de toda a história a marcar em seis mundiais, depois de já o ter feito em 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022..“I’m back” (estou de volta)E se esse golo inaugural lhe permitia igualar Eusébio em número de golos em campeonatos do mundiais, o que por si já seria histórico, ele ainda iria melhorar esse registo pessoal.Depois de Cristiano Ronaldo inaugurar o marcador e gritar “I’m back” (estou de volta), Nuno Mendes ampliou a vantagem de livre direito. Aos 17 minutos, quando todos esperavam que CR7 marcasse o livre, o lateral do PSG substituiu-o na marcação e não errou o alvo. E aos 39 minutos, na sequência de um rápido contra-ataque, Bruno Fernandes conduziu a bola durante alguns metros e libertou-a no momento certo para Ronaldo, que usou de toda a sua experiência para ganha as costas à defesa adversária e rematar cruzado para o bis. O capitão mostrar mais uma vez que é letal neste tipo de situações e terminaria o jogo com seis remates enquadrados e dois golos. Uma exibição que lhe valeram o troféu de melhor em campo..Pela primeira vez, Portugal chegou ao intervalo de um jogo do Campeonato do Mundo com uma vantagem de três golos, algo que só foi possível porque Nematov impediu o capitão português de fazer mais um golo.Portugal mostrou-se uma equipa confortável com e sem bola, passando a ideia de ser a dona do jogo, controlando inclusive o ritmo de jogo, com exceção do bom período do Usbequistão, após a pausa para hidratação, com a seleção usbeque a marcar um golo, depois invalidado. No segundo tempo, o ritmo baixou. Pelo menos houve essa ilusão. Aos 58 minutos um livre direto com distinção artística quase ajudava Ronaldo a ampliar o marcador. O jogador do Al Nassr simulou o remate e arrancou até à baliza, com Bruno Fernandes a picar a bola sobre a barreira e o capitão português a rematar de primeira para uma enorme defesa do guardião usbeque, que ainda lhe acertou na perna. O momento gerou preocupação, mas Ronaldo voltou a jogo e Portugal chegou aos 4-0 aos 60 minutos. Um autogolo de Khusanov, na sequência de um canto. Depois Martínez deu descanso a Vitinha e fez entrar Rafael Leão na esperança de ver o extremo do AC Milan redimir-se da fraca atitude que teve nos jogos e preparação e ele disse que SIMMM na linguagem de Ronaldo. Aos 78 minutos, a bola chegou a Rafael Leão, que à entrada na área rematou para a baliza adversária. Não marcava pela seleção há mais de ano e meio, mas fechou a contagem nos 5-0!isaura.almeida@dn.pt.Portugal vence Usbequistão por 5-0: Ronaldo bisa e ultrapassa Eusébio.Ronaldo garante que "tudo o que vem do exterior passa ao lado" e que "a semana foi muito difícil"