O momento em que Ronaldo remata para o 1-0 de Portugal e se torna no único jogador a marcar golos sem seis mundiais.
O momento em que Ronaldo remata para o 1-0 de Portugal e se torna no único jogador a marcar golos sem seis mundiais.MIGUEL A. LOPES
Mundial 2026

SIMMMM... O ruído que Ronaldo adora e continua a alimentar a sede de vitórias da seleção

Capitão bisou na goleada ao Usbequistão (5-0) e tornou-se no único jogador a marcar em seis mundiais e ultrapassou Eusébio como melhor marcador português. Nuno Mendes e Rafael Leão também marcaram.
Isaura Almeida
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