Colômbia vence RD Congo e qualifica-se para os 16 avos de final
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Colômbia vence RD Congo e qualifica-se para os 16 avos de final

Daniel Muñoz apontou, aos 76 minutos, o golo dos 'cafeteros', que se juntaram na fase a eliminar a México, Estados Unidos, Alemanha, França, Noruega e à campeã em título Argentina.
DN/Lusa
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A Colômbia garantiu esta terça-feira, 23 de junho, um lugar nos 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer a República Democrática do Congo por 1-0, no fecho da segunda jornada do Grupo K, em Zapopan, no México.

Depois de já ter marcado no 3-1 ao Uzbequistão, Daniel Muñoz apontou, aos 76 minutos, o golo dos cafeteros, que se juntaram na fase a eliminar a México, Estados Unidos, Alemanha, França, Noruega e à campeã em título Argentina.

Os colombianos lideram o agrupamento com seis pontos, contra quatro de Portugal, que defrontam na terceira jornada, no sábado, enquanto a República Democrática do Congo conta um e o estreante Uzbequistão continua a zero.

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