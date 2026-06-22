Roberto Martínez rejeita revoluções na equipa
Roberto Martínez rejeita revoluções na equipaMIGUEL A. LOPES/LUSA
Mundial 2026

Martínez prepara mudanças na defesa para o jogo contra o Usbequistão

Portugal deve ter novidades no setor recuado. Tomás Araújo não treinou com o restante grupo e Rúben Dias tem a porta aberta à estreia no Mundial. Nuno Mendes tem risco muscular e pode ser poupado.
Frederico Bártolo
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Futebol
Mundial 2026
seleção
Roberto Martínez
Rúben Dias
Nuno Mendes
Diogo Dalot
Tomás Araújo
11x11
Usbequistão
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