Martínez prepara mudanças na defesa para o jogo contra o Usbequistão

Roberto Martínez terá novidades a apresentar no jogo de hoje (18h00) frente ao Usbequistão, o segundo encontro de Portugal no Grupo K. Tomás Araújo, central do Benfica, tem sentido problemas físicas, é acompanhado de perto pelo departamento médico e não marcou presença no último treino de preparação, ainda em Palm Beach. O jogador de 24 anos já tem estado à margem do grupo e há a indicação por parte do selecionador de não correr riscos com nenhum atleta a esta fase do torneio. Araújo entrou a titular no encontro contra a República Democrática do Congo, beneficiando para a estreia em Mundiais, do problema físico de Rúben Dias, mas deve mesmo ficar afastado do embate contra o Usbequistão. Recorde-se que foi notícia na Alemanha a observação que o Dortmund realizou em Houston, um dos clubes interessados no atleta, com fasquia estabelecida em 80 milhões de euros na sua cláusula de rescisão.De acordo com o que o DN conseguiu saber há evolução física no estado de Rúben Dias e, depois de Martínez descartar que o central do City tenha sequelas da lesão no calcanhar que ditou um afastamento prolongado no clube inglês, é provável a entrada no onze. Até porque para o selecionador é fundamental, na troca de bola recuada, a utilização de um central destro e outro canhoto. Sem Araújo e Rúben Dias, Rúben Neves e Diogo Dalot seriam as opções a testar no eixo defensivo. Rúben Dias já abandonou o trabalho condicionado e integra, sem problemas de maior, os preparos nos Estados Unidos da América.Em sentido semelhante a Tomás Araújo, apesar de integrado nos trabalhos da Seleção, Martínez tem testado soluções para a esquerda e Nuno Mendes pode vir a descansar. Em causa as queixas musculares do bicampeão europeu já desde maio, aquando do final da temporada no clube. Com a intenção de evitar um problema muscular sério, que retire o lateral da competição, a sua salvaguarda física poderá estar nos planos e está, há muito identificada, daí Martínez ter optado por uma convocatória com quatro laterais e ainda Pedro Neto e Matheus Nunes que podem ser opção alternativa. Dalot pode ir a jogo, mas também Cancelo ser desviado para a esquerda, abrindo lugar a Nélson Semedo. Se a primeira é uma substituição direta, a segunda envolve mexer em três dos quatro postos na defesa e poderia também promover a ida de Francisco Conceição para o onze - Martínez aposta nas parcerias e é comum ver Conceição em campo com Semedo nesse flanco.Portugal viajou depois do treino de segunda-feira para Houston e tinha previsão de chegada às 22h00. Portugal entra mais pressionado depois do empate com o Congo e ciente de que precisa de uma vitória para poder vir a disputar o primeiro lugar no Grupo K contra a Colômbia.Martínez pede velocidade e combinações para derrubar o muro usbequeRoberto Martínez não deverá apresentar revoluções táticas e o plano de ter um médio mais junto ao avançado não caiu por terra, sendo Bruno Fernandes, ainda, o maior candidato. O Selecionador tem pedido mais velocidade na troca de bola, envolvimento dos defesas no processo ofensivo, subida dos médios à área e combinações rápidas, ao primeiro toque, para desmontar as defesas. Especificamente abordando o embate com o Usbequistão, Portugal espera um muro defensivo. Em 16 jogos das rondas de apuramento, o país da Ásia Central só perdeu um jogo, é sólido defensivamente e terá como meta colocar toda a defesa e meio-campo em zona recuada. No 3-1 contra a Colômbia, depois de estar em desvantagem, o Usbequistão soltou-se e rematou até mais (8) do que Portugal contra a RD Congo (7). “Disse aos meus jogadores que não podemos tentar jogar pelo corredor central porque perder aí a bola é muito perigoso e temos de minimizar os erros”, explicou Fabio Cannavaro depois do jogo com os cafeteros, ainda que prezando que, com bola, “a equipa mostrou o seu estilo e que não tem medo de jogar futebol.” O italiano reconheceu que Cristiano Ronaldo “é, ao lado de Messi, o melhor jogador dos últimos 20 anos”, mas disse que “não pode haver medo de defrontar grandes estrelas.” CR7 é altamente idolatrado no país, apesar disso não há intenção de marcação especial, um pouco como os congoleses tinham referido. Khusanov, do City, é o esteio do esquema de três centrais, Fayzullaev o extremo mais perigoso e Shomurodov um avançado a ter atenção em cruzamentos e na bola parada..Rúben Dias avalia condição antes da estreia de Portugal contra a RD Congo.Martínez não faz proscritos do empate, evita revoluções e quer mais médios na área\n.Roberto Martínez: "No Mundial não há jogos fáceis"