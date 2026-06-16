Ataque cheio de potenciais Bolas de Ouro na França acelera para o 3-1 na estreia do Mundial contra o Senegal

No Grupo I, onde enfrentará Noruega e Iraque, a França passou o primeiro teste contra o Senegal e venceu por 3-1, muito graças ao talento individual de um ataque que tem vários candidatos ao trono de melhor do mundo. Mbappé marcou o primeiro aos 66 minutos depois de uma primeira parte em que os gauleses demoraram a carburar. O golo colocava o capitão em igualdade com Giroud como melhor artilheiro da história da França, com 57 golos em 99 jogos. Estava também ao lado de Messi, com 13 golos (em 15 jogos), no topo dos artilheiros em Mundiais, apenas a três de Miroslav Klose, da Alemanha. Mas já depois de Barcola fazer o 2-0 e de Mbaye reduzir com uma jogada fantástica, Mbappé atirou um petardo para mais um golo, aproximando-se de Klose e ficar como o mais prolífico em França.Em 2002, a França, como campeã europeia, arrancou o Mundial a chorar e não mais se reergueu, falhando o apuramento para a fase a eliminar. O primeiro baque foi causado pelo Senegal, vitorioso nesse embate. Quis o destino que em 2026, na América do Norte, houvesse a reedição. Quem acompanhou a primeira parte terá sentido o nervosismo dos Bleus, campeões do mundo em 2018, que parecia sem a velocidade ou à-vontade para ferir o Senegal. Sentiu-se o alívio quando Nicolas Jackson, avançado do Chelsea, acertou no poste aos 25 minutos. O Senegal, que cumpre o terceiro Mundial consecutivo, teve o controlo, mas falhou na eficácia. Em jogos apertados, marcar faria diferença. Sadio Mané, que passou ao lado do encontro, achou Sarr que desperdiçou o 1-0 ao intervalo. Não houve um remate enquadrado para a França na amostra.Deschamps percebeu que Dembélé, Olise e Doué andavam a quilómetros de Mbappé e deu ordem de soltura ao ataque com dois elementos bicampeões europeus pelo PSG e a Olise, virtuoso do Bayern e cobiçado pelo Real Madrid. Mendy, ex-guarda-redes do Chelsea, é uma das figuras do Senegal, tem intocáveis reflexos e evitou que Olise encontrasse o golo aos 53', sendo capaz de negar a Mbappé, isolado, o mesmo aos 57. O Senegal livrou-se de uma grande penalidade, houve dúvidas de uma possível falta de Mané na área, mas o ascendente francês encontraria o golo aos 66. Seria Olise a esquadrar um passe em diagonal, no meio de três adversários, para Mbappé, em velocidade, rematar de primeira para o 1-0, alcançando Giroud.Olise e Doué (72 e 74 minutos) levaram Mendy a novas intervenções, que adiou quanto pôde o 2-0. Barcola, campeão europeu pelo PSG, entrou e em dois minutos recebeu um passe de Rabiot para aumentar a vantagem aos 82. Não foram só os jogadores Bleus a honrarem o PSG. Mbaye, de 18 anos, que preferiu o Senegal à seleção francesa, tirou da frente a oposição e bateu Maignan sem arrependimentos. O momento poderia desestabilizar, mostrou nova sobranceria dos europeus, mas foi rapidamente anulado pelo génio de Mbappé que é, desde 2016, intocável na seleção. Remate de longe, a aproveitar algum adiantamento de Mendy, para fechar o marcador no 3-1. Sem ser perfeita em termos de intensidade, a França provou ter um ataque que resolve quando mais precisa. Mbappé criticado por marcar 'apenas' 25 golos em 31 jogos no campeonato espanhol deu uma resposta cabal. E ser o melhor artilheiro de sempre em Mundiais (tem 14 golos em 15 jogos) está cada vez mais ao virar da esquina. Messi terá palavra a dizer..França quer recuperar a coroa: Mbappé lidera nova geração rumo ao Mundial 2026.História dos Mundiais. Em 2018, no primeiro Mundial com VAR, a França de Mbappé conquistou o mundo.Ousmane Dembélé, o rapaz do bairro de Madeleine venceu a Bola de Ouro e emocionou a plateia