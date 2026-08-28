Miguel Bravo
Miguel Bravo
Modalidades

Patinador Miguel Bravo ficou com o bronze na maratona dos Jogos do Mediterrâneo

Patinador português gastou mais 1,974 segundos do que o campeão, o francês Hugo Gerard, que concluiu os 42,195 quilómetros em 1:05.54 horas, superiorizando-se ao espanhol Adrian Alonso Garcia, 2.º.
DN/Lusa
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Miguel Bravo conquistou esta sexta-feira, 28 de agosto, a segunda medalha do dia para a patinagem de velocidade portuguesa em Taranto2026, ao ser terceiro na maratona dos Jogos do Mediterrâneo, vencida pelo francês Hugo Gerard.

O patinador português gastou mais 1,974 segundos do que o campeão, que concluiu os 42,195 quilómetros da prova em 1:05.54 horas, superiorizando-se ao espanhol Adrian Alonso Garcia, segundo.

Pouco antes, Francisca Henriques tinha sido prata na maratona feminina de Taranto2026, na qual Jéssica Rodrigues foi quarta classificada.

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