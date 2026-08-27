Sofia e Peu Araújo na final do padel misto: medalha já ninguém lhes tira nos Jogos do Mediterrâneo

Sofia e Peu Araújo garantiram esta quinta-feira a presença na final do torneio de pares mistos de padel dos Jogos do Mediterrâneo, assegurando desde já uma medalha para Portugal. Na estreia da modalidade no programa da competição, os irmãos portugueses venceram os gregos Pavlos-Louis Balafas e Christina-Styliani Ntanou, por 6-3 e 6-0.

Primeiros cabeças de série do quadro misto, Sofia e Peu confirmaram o favoritismo numa meia-final em que o maior equilíbrio se verificou no primeiro set. Depois do triunfo por 6-3 na partida inaugural, os portugueses dominaram por completo o segundo parcial, no qual não permitiram aos adversários vencer qualquer jogo.

A qualificação para a final garante aos dois irmãos, no mínimo, a medalha de prata. Sofia e Peu Araújo podem, no entanto, conquistar o primeiro título de padel da história dos Jogos do Mediterrâneo. No encontro decisivo, marcado para sexta-feira, vão defrontar os italianos Marco Cassetta e Giulia Dal Pozzo, segundos cabeças de série da competição.

O percurso dos irmãos Araújo no quadro misto começou diretamente nos quartos de final, devido à condição de principais favoritos. Na estreia, derrotaram os cipriotas Sergios Kyratzis e Maria Siopacha, por 6-2 e 6-2, seguindo-se o triunfo convincente sobre a formação grega nas meias-finais.

Sofia Araújo, oitava classificada do ranking mundial e a jogadora mais bem posicionada entre todos os participantes no torneio de Taranto, continua também em prova na competição feminina, ao lado de Ana Catarina Nogueira. As portuguesas entraram diretamente nos oitavos de final e começaram por vencer as turcas Zeynep Kocak e Didenaz Polat, por duplo 6-0.

Nos quartos de final, Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira voltaram a impor-se em dois sets, desta vez diante das italianas Carlotta Casali e Giulia Dal Pozzo, por 6-3 e 6-3. A dupla portuguesa assegurou a presença nas meias-finais, mantendo Sofia Araújo na luta pela conquista de duas medalhas em Taranto.

Peu Araújo participou igualmente na prova masculina, formando dupla com Pedro Graça. Os portugueses estrearam-se com uma vitória sobre os eslovenos Simon Javorsek e Bostjan Repansek, por 6-2 e 6-2, mas foram afastados nos quartos de final pelos espanhóis José Antonio Diestro e David Gala, segundos cabeças de série.

Num encontro equilibrado, Peu Araújo e Pedro Graça perderam o primeiro set no desempate, por 9-7, depois de terem recuperado de uma desvantagem de 3-6. Os espanhóis fecharam depois a partida com um triunfo por 6-4 no segundo parcial.

A caminhada de Peu no quadro masculino terminou antes das medalhas, mas o português garantiu um lugar no pódio através da prova mista, ao lado da irmã. Resta agora determinar a cor da medalha: Sofia e Peu Araújo vão disputar o ouro na histórica estreia do padel nos Jogos do Mediterrâneo.