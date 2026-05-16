Padel: Sofia Araújo nas meias-finais do Buenos Aires P1 após reviravolta nos quartos

A portuguesa Sofia Araújo voltou a evidenciar o bom momento de forma que atravessa no circuito internacional de padel ao garantir, esta sexta-feira, o apuramento para as meias-finais do Buenos Aires P1, ao lado da espanhola Claudia Fernández. A dupla luso-espanhola venceu as quintas cabeças de série, Tamara Icardo e Claudia Jensen, por 3-6, 6-3 e 6-1, assegurando a presença entre as quatro melhores do torneio argentino do circuito Premier Padel.O encontro dos quartos de final revelou-se equilibrado durante largos períodos, sobretudo no primeiro set, onde pequenos detalhes acabaram por favorecer a dupla adversária. Depois de um início menos conseguido, Sofia Araújo e Claudia Fernández reagiram com consistência e maior eficácia nos momentos decisivos, impondo gradualmente o seu jogo e assumindo o controlo da partida.A partir do segundo parcial, a parceria luso-espanhola mostrou maior solidez competitiva, conseguindo reduzir os erros não forçados e aumentar a intensidade ofensiva. Sofia Araújo voltou a revelar segurança nos momentos de maior pressão, enquanto Claudia Fernández cresceu ao longo do encontro, assumindo maior protagonismo na definição dos pontos e contribuindo para a recuperação da dupla..Com este resultado, Sofia Araújo alcança a terceira meia-final consecutiva em torneios do circuito Premier Padel em 2026, reforçando a consistência exibicional demonstrada nas últimas semanas, depois dos sinais positivos deixados também no Assunção P2.Nas meias-finais do Buenos Aires P1, agendadas para este sábado, a portuguesa e a parceira espanhola terão pela frente um desafio de elevado grau de dificuldade, diante das primeiras cabeças de série e líderes do ranking mundial, Gemma Triay e Delfi Brea, numa partida que poderá medir a capacidade da dupla luso-espanhola para prolongar o excelente percurso na competição..Padel. Quem disse que Portugal não decide o jogo?