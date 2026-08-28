Francisca Henriques conquista prata na maratona de patinagem dos Jogos do Mediterrâneo

Francisca Henriques conquistou esta sexta-feira a medalha de prata na maratona feminina de patinagem de velocidade dos Jogos do Mediterrâneo Taranto 2026, elevando para 17 o número de pódios alcançados pela comitiva portuguesa na competição.

A patinadora madeirense, de 19 anos, cumpriu os 42,195 quilómetros em 1:23:15.674 horas e ficou a escassos 46 milésimos da italiana Melissa Gatti, vencedora da prova com o registo de 1:23:15.628. A decisão aconteceu ao sprint, depois de as principais candidatas terem chegado juntas aos metros finais.

A italiana Sofia Saronni completou o pódio, ao terminar na terceira posição, em 1:23:15.783, somente 155 milésimos depois da vencedora.

Portugal esteve perto de colocar duas atletas no pódio. Jéssica Rodrigues concluiu a maratona no quarto lugar, a 820 milésimos de Melissa Gatti e a pouco mais de meio segundo da medalha de bronze.

A prata de Francisca Henriques constitui a primeira medalha portuguesa na patinagem de velocidade em Jogos do Mediterrâneo, numa edição em que a modalidade se estreia no programa da Equipa Portugal.

Natural do Funchal e atleta do Marítimo, Francisca Henriques já apresentava um currículo relevante nos escalões de formação. Foi bicampeã europeia de juvenis, conquistou uma medalha de prata nos 200 metros do Europeu de 2023 e, no mesmo ano, alcançou o bronze nos 500 metros sprint do Campeonato do Mundo. Em 2024, voltou ao pódio europeu, com o terceiro lugar na prova de uma volta ao circuito de estrada, tendo também representado Portugal nos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno de Gangwon.

A patinagem de velocidade portuguesa conta ainda com Afonso Silva e Miguel Bravo na competição masculina dos Jogos do Mediterrâneo.