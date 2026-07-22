Portugal conquista dois bronzes nos Europeus de patinagem de velocidade

Portugal já soma duas medalhas de bronze nos Campeonatos da Europa de Patinagem de Velocidade, que decorrem em Cardano al Campo, em Itália. Rafael Silva e Miguel Bravo garantiram lugares no pódio em provas distintas, confirmando a competitividade da seleção portuguesa no arranque da principal competição europeia da modalidade. A primeira medalha foi conquistada por Rafael Silva, que terminou na terceira posição a prova de 200 metros Dual Time Trial, no escalão de juvenis, com o tempo de 19,202 segundos. O português ficou apenas atrás dos espanhóis Pablo Gonzalez, campeão europeu com 19,092 segundos, e Iñaki Unanua, segundo classificado, com 19,102.Pouco depois, Miguel Bravo assegurou o segundo bronze português, ao concluir os 10.000 metros a eliminar no terceiro lugar, com o tempo de 14.51,894 minutos. O título europeu foi conquistado pelo belga Bart Swings, um dos maiores nomes mundiais da patinagem de velocidade, com 14.51,205 minutos, enquanto o francês Martin Ferrie arrecadou a medalha de prata, ao terminar com 14.51,565.As duas medalhas colocam Portugal em destaque numa competição que reúne a elite europeia da modalidade, confirmando o bom momento da seleção nacional. Miguel Bravo volta, assim, a subir ao pódio continental, depois das medalhas conquistadas em anteriores edições dos Campeonatos da Europa, enquanto Rafael Silva alcança um dos resultados mais relevantes da sua carreira nos escalões de formação. Os Campeonatos da Europa de Patinagem de Velocidade decorrem até 26 de julho, em Cardano al Campo, reunindo centenas de atletas de vários países em provas de pista, estrada e maratona, sob a organização da World Skate Europe.