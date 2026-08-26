Ao quinto dia, Portugal ficou sem medalhas nos Jogos do Mediterrâneo

Ao quinto dia de competição, Portugal ficou pela primeira vez sem conquistar medalhas nos Jogos do Mediterrâneo de Taranto. A jornada desta quarta-feira não aumentou a contabilidade da comitiva nacional, que se mantém nos 16 pódios — seis medalhas de ouro, quatro de prata e seis de bronze —, mas deixou abertas várias possibilidades de sucesso para os próximos dias, sobretudo no padel, no ténis e no ténis de mesa.

Depois de uma entrada muito forte na competição, marcada pelos títulos na canoagem, no ciclismo e na natação, Portugal viveu um dia de transição. Não houve subidas ao pódio, mas foram alcançadas duas meias-finais, uns quartos de final e a passagem à primeira eliminatória do tiro com arco. Rita Araújo, na ginástica rítmica, e Inês Barros, no tiro com armas de caça, estiveram nas finais das respetivas provas, terminando no 10.º e no sexto lugares.

O principal resultado do dia pertenceu a Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira, que garantiram a presença nas meias-finais do torneio feminino de padel. A dupla portuguesa confirmou o favoritismo diante das italianas Carlota Casali e Giulia Dal Pozzo, impondo-se por duplo 6-3 num encontro que controlou do princípio ao fim.

O triunfo deixou as portuguesas entre as quatro melhores duplas da competição e reforçou as perspetivas nacionais numa modalidade em que Portugal continua representado nos três quadros. Sofia Araújo e Pedro Araújo já tinham alcançado as meias-finais de pares mistos, enquanto os irmãos Nuno e Miguel Deus seguem na luta pelas medalhas no torneio masculino.

Sofia Araújo e Pedro Araújo vão encontrar os gregos Pavlos-Louis Balafas e Christina Ntanou, enquanto Nuno e Miguel Deus terão pela frente os espanhóis José Antonio Diestro e David Gala. Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira ficam agora à espera da disputa da meia-final feminina.

Também no ténis, Portugal aproximou-se dos lugares de decisão. Francisco Rocha e Madalena Matias venceram os turcos Irem Kurt e Arda Azkara e apuraram-se para as meias-finais da competição de pares mistos.

A dupla portuguesa ganhou o primeiro set por 6-4, mas os adversários responderam no segundo parcial, que terminou com o mesmo resultado. No desempate decisivo, Francisco Rocha e Madalena Matias foram mais fortes e chegaram primeiro aos dez pontos, garantindo a continuidade na competição.

O resultado mantém Francisco Rocha na luta em duas frentes, depois de o tenista português também ter avançado no quadro individual. A jornada de quinta-feira poderá, assim, colocar mais atletas nacionais em posição de garantir medalhas.

A equipa feminina de ténis de mesa protagonizou outra das prestações mais positivas do dia, ao derrotar a Grécia por 3-1 e assegurar a presença nos quartos de final.

Jieni Shao abriu o confronto com uma vitória clara sobre Aikaterini Toliou, por 3-0, com os parciais de 11-9, 11-3 e 11-9. Matilde Pinto perdeu depois diante de Ioanna Gerasimatou por 3-1, permitindo o empate à seleção grega.

Portugal recuperou a vantagem no encontro de pares. Mariana Santa Comba e Jieni Shao perderam o primeiro jogo, mas deram a volta e venceram Toliou e Gerasimatou por 3-1, com os parciais de 9-11, 11-8, 11-4 e 11-4.

Mariana Santa Comba ficou encarregada de fechar o confronto. A portuguesa venceu Aikaterini Toliou por 3-1 — 11-6, 11-7, 9-11 e 11-9 — e colocou a equipa nacional entre as oito melhores da prova.

O conjunto masculino não teve a mesma sorte e perdeu por 3-0 frente à Eslovénia. Clement Campino ainda discutiu o primeiro encontro até ao quinto jogo, mas acabou derrotado por Brin Petrovski, por 3-2. Gonçalo Gomes cedeu depois diante de Peter Hribar por 3-1.

No encontro de pares, Rafael Kong e Gonçalo Gomes também não conseguiram contrariar a superioridade dos eslovenos Brin Petrovski e Miha Podobnik, perdendo em três jogos, com os parciais de 11-1, 11-5 e 11-9.

Na ginástica rítmica, Rita Araújo terminou a final do concurso geral individual na 10.ª posição, com um total de 94,150 pontos, mantendo o lugar em que concluíra a qualificação.

A ginasta portuguesa recebeu 22,900 pontos no exercício de arco, 24,500 na bola, 23,950 nas maças e 22,800 na fita. O título foi conquistado pela turca Hatice Emir, com 106,850 pontos, à frente da espanhola Daniela Picó e da italiana Viola Sella.

Portugal também teve uma representante na final de trap feminino. Inês Barros concluiu a qualificação no quarto lugar, mas terminou a prova decisiva na sexta posição. A atiradora portuguesa acertou em nove dos primeiros 15 pratos e foi a terceira participante eliminada.

A medalha de ouro pertenceu à turca Safiye Temizdemir, que terminou com 28 pontos, mais um do que a italiana Erica Sessa. Alessandra Perilli, de San Marino, completou o pódio, com 22.

Na prova masculina, José Faria ficou a apenas um ponto de alcançar a final, depois de terminar a qualificação no 11.º lugar, com 117 pratos atingidos. O português registou a mesma pontuação de outros sete concorrentes, numa classificação muito equilibrada, mas ficou fora do grupo dos seis finalistas.

A estreia portuguesa no tiro com arco foi protagonizada por Luís Gonçalves. O atleta terminou as duas rondas de qualificação na 26.ª posição, com 587 pontos, resultantes de parciais de 291 e 296, e assegurou a presença na ronda de 32.

Luís Gonçalves terá agora como adversário o italiano Francesco Gregori, que foi sétimo na qualificação. As eliminatórias seguintes estão marcadas para esta quinta-feira.

Portugal fecha, assim, o quinto dia com as mesmas 16 medalhas com que iniciou a jornada: seis de ouro, quatro de prata e seis de bronze. A natação continua a ser a modalidade com maior contributo, depois de ter terminado a participação com sete pódios — três ouros, uma prata e três bronzes.

Camila Rebelo foi a grande figura portuguesa na piscina, ao conquistar duas medalhas de ouro, nos 100 e nos 200 metros costas, e uma de bronze. A canoagem também teve um peso importante na contabilidade nacional, com quatro medalhas, duas das quais de ouro, enquanto o ciclismo e a esgrima contribuíram igualmente para o medalheiro.

Os 16 pódios alcançados em Taranto elevaram para 65 o total de medalhas conquistadas por Portugal na história dos Jogos do Mediterrâneo, competição em que o país participa desde Tarragona 2018.

A jornada de quinta-feira volta a oferecer várias oportunidades à comitiva portuguesa. As três duplas de padel disputam as respetivas meias-finais, Francisco Rocha e Madalena Matias continuam em prova nos pares mistos de ténis e a equipa feminina de ténis de mesa joga o acesso às meias-finais.

No andebol masculino, a seleção portuguesa sub-23 defronta o Kosovo, às 16h30, num encontro decisivo para a qualificação. Portugal iniciou o Grupo A com uma derrota diante do Egito, por 38-27, mas recuperou ao vencer a anfitriã Itália por 31-30. No futebol feminino sub-18, a seleção nacional enfrenta a Eslovénia, às 20h00.

Embora tenha interrompido a sequência de jornadas com medalhas, Portugal terminou o quinto dia com vários atletas e equipas ainda em posição de lutar pelos lugares do pódio.

Resultados do dia confirmados pelo Comité Olímpico de Portugal. O total de 16 medalhas — seis de ouro, quatro de prata e seis de bronze — foi também confirmado após o último título de Camila Rebelo.