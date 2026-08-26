Ao quinto dia, Portugal ficou sem medalhas nos Jogos do Mediterrâneo
Francisco Paraíso
Desporto

Ao quinto dia, Portugal ficou sem medalhas nos Jogos do Mediterrâneo

Comitiva nacional mantém 16 pódios, mas avançou em várias frentes: padel feminino e pares mistos de ténis estão nas meias-finais, enquanto a equipa feminina de ténis de mesa chegou aos quartos.
Cecília Carmo
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Ao quinto dia de competição, Portugal ficou pela primeira vez sem conquistar medalhas nos Jogos do Mediterrâneo de Taranto. A jornada desta quarta-feira não aumentou a contabilidade da comitiva nacional, que se mantém nos 16 pódios — seis medalhas de ouro, quatro de prata e seis de bronze —, mas deixou abertas várias possibilidades de sucesso para os próximos dias, sobretudo no padel, no ténis e no ténis de mesa.

Depois de uma entrada muito forte na competição, marcada pelos títulos na canoagem, no ciclismo e na natação, Portugal viveu um dia de transição. Não houve subidas ao pódio, mas foram alcançadas duas meias-finais, uns quartos de final e a passagem à primeira eliminatória do tiro com arco. Rita Araújo, na ginástica rítmica, e Inês Barros, no tiro com armas de caça, estiveram nas finais das respetivas provas, terminando no 10.º e no sexto lugares.

O principal resultado do dia pertenceu a Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira, que garantiram a presença nas meias-finais do torneio feminino de padel. A dupla portuguesa confirmou o favoritismo diante das italianas Carlota Casali e Giulia Dal Pozzo, impondo-se por duplo 6-3 num encontro que controlou do princípio ao fim.

O triunfo deixou as portuguesas entre as quatro melhores duplas da competição e reforçou as perspetivas nacionais numa modalidade em que Portugal continua representado nos três quadros. Sofia Araújo e Pedro Araújo já tinham alcançado as meias-finais de pares mistos, enquanto os irmãos Nuno e Miguel Deus seguem na luta pelas medalhas no torneio masculino.

Sofia Araújo e Pedro Araújo vão encontrar os gregos Pavlos-Louis Balafas e Christina Ntanou, enquanto Nuno e Miguel Deus terão pela frente os espanhóis José Antonio Diestro e David Gala. Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira ficam agora à espera da disputa da meia-final feminina.

Também no ténis, Portugal aproximou-se dos lugares de decisão. Francisco Rocha e Madalena Matias venceram os turcos Irem Kurt e Arda Azkara e apuraram-se para as meias-finais da competição de pares mistos.

A dupla portuguesa ganhou o primeiro set por 6-4, mas os adversários responderam no segundo parcial, que terminou com o mesmo resultado. No desempate decisivo, Francisco Rocha e Madalena Matias foram mais fortes e chegaram primeiro aos dez pontos, garantindo a continuidade na competição.

O resultado mantém Francisco Rocha na luta em duas frentes, depois de o tenista português também ter avançado no quadro individual. A jornada de quinta-feira poderá, assim, colocar mais atletas nacionais em posição de garantir medalhas.

A equipa feminina de ténis de mesa protagonizou outra das prestações mais positivas do dia, ao derrotar a Grécia por 3-1 e assegurar a presença nos quartos de final.

Jieni Shao abriu o confronto com uma vitória clara sobre Aikaterini Toliou, por 3-0, com os parciais de 11-9, 11-3 e 11-9. Matilde Pinto perdeu depois diante de Ioanna Gerasimatou por 3-1, permitindo o empate à seleção grega.

Portugal recuperou a vantagem no encontro de pares. Mariana Santa Comba e Jieni Shao perderam o primeiro jogo, mas deram a volta e venceram Toliou e Gerasimatou por 3-1, com os parciais de 9-11, 11-8, 11-4 e 11-4.

Mariana Santa Comba ficou encarregada de fechar o confronto. A portuguesa venceu Aikaterini Toliou por 3-1 — 11-6, 11-7, 9-11 e 11-9 — e colocou a equipa nacional entre as oito melhores da prova.

O conjunto masculino não teve a mesma sorte e perdeu por 3-0 frente à Eslovénia. Clement Campino ainda discutiu o primeiro encontro até ao quinto jogo, mas acabou derrotado por Brin Petrovski, por 3-2. Gonçalo Gomes cedeu depois diante de Peter Hribar por 3-1.

No encontro de pares, Rafael Kong e Gonçalo Gomes também não conseguiram contrariar a superioridade dos eslovenos Brin Petrovski e Miha Podobnik, perdendo em três jogos, com os parciais de 11-1, 11-5 e 11-9.

Na ginástica rítmica, Rita Araújo terminou a final do concurso geral individual na 10.ª posição, com um total de 94,150 pontos, mantendo o lugar em que concluíra a qualificação.

A ginasta portuguesa recebeu 22,900 pontos no exercício de arco, 24,500 na bola, 23,950 nas maças e 22,800 na fita. O título foi conquistado pela turca Hatice Emir, com 106,850 pontos, à frente da espanhola Daniela Picó e da italiana Viola Sella.

Portugal também teve uma representante na final de trap feminino. Inês Barros concluiu a qualificação no quarto lugar, mas terminou a prova decisiva na sexta posição. A atiradora portuguesa acertou em nove dos primeiros 15 pratos e foi a terceira participante eliminada.

A medalha de ouro pertenceu à turca Safiye Temizdemir, que terminou com 28 pontos, mais um do que a italiana Erica Sessa. Alessandra Perilli, de San Marino, completou o pódio, com 22.

Na prova masculina, José Faria ficou a apenas um ponto de alcançar a final, depois de terminar a qualificação no 11.º lugar, com 117 pratos atingidos. O português registou a mesma pontuação de outros sete concorrentes, numa classificação muito equilibrada, mas ficou fora do grupo dos seis finalistas.

A estreia portuguesa no tiro com arco foi protagonizada por Luís Gonçalves. O atleta terminou as duas rondas de qualificação na 26.ª posição, com 587 pontos, resultantes de parciais de 291 e 296, e assegurou a presença na ronda de 32.

Luís Gonçalves terá agora como adversário o italiano Francesco Gregori, que foi sétimo na qualificação. As eliminatórias seguintes estão marcadas para esta quinta-feira.

Portugal fecha, assim, o quinto dia com as mesmas 16 medalhas com que iniciou a jornada: seis de ouro, quatro de prata e seis de bronze. A natação continua a ser a modalidade com maior contributo, depois de ter terminado a participação com sete pódios — três ouros, uma prata e três bronzes.

Camila Rebelo foi a grande figura portuguesa na piscina, ao conquistar duas medalhas de ouro, nos 100 e nos 200 metros costas, e uma de bronze. A canoagem também teve um peso importante na contabilidade nacional, com quatro medalhas, duas das quais de ouro, enquanto o ciclismo e a esgrima contribuíram igualmente para o medalheiro.

Os 16 pódios alcançados em Taranto elevaram para 65 o total de medalhas conquistadas por Portugal na história dos Jogos do Mediterrâneo, competição em que o país participa desde Tarragona 2018.

A jornada de quinta-feira volta a oferecer várias oportunidades à comitiva portuguesa. As três duplas de padel disputam as respetivas meias-finais, Francisco Rocha e Madalena Matias continuam em prova nos pares mistos de ténis e a equipa feminina de ténis de mesa joga o acesso às meias-finais.

No andebol masculino, a seleção portuguesa sub-23 defronta o Kosovo, às 16h30, num encontro decisivo para a qualificação. Portugal iniciou o Grupo A com uma derrota diante do Egito, por 38-27, mas recuperou ao vencer a anfitriã Itália por 31-30. No futebol feminino sub-18, a seleção nacional enfrenta a Eslovénia, às 20h00.

Embora tenha interrompido a sequência de jornadas com medalhas, Portugal terminou o quinto dia com vários atletas e equipas ainda em posição de lutar pelos lugares do pódio.

Resultados do dia confirmados pelo Comité Olímpico de Portugal. O total de 16 medalhas — seis de ouro, quatro de prata e seis de bronze — foi também confirmado após o último título de Camila Rebelo.

Ao quinto dia, Portugal ficou sem medalhas nos Jogos do Mediterrâneo
Camila Rebelo conquista ouro nos 100 metros costas com recorde dos Jogos do Mediterrâneo
Equipa Portugal
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Taranto 2026
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