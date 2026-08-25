Camila Rebelo conquista ouro nos 100 metros costas com recorde dos Jogos do Mediterrâneo

Camila Rebelo voltou esta terça-feira, 25 de agosto, ao lugar mais alto do pódio nos Jogos do Mediterrâneo Taranto 2026, ao conquistar a medalha de ouro nos 100 metros costas, revalidando o título alcançado há quatro anos, em Oran.

A nadadora portuguesa, de 23 anos, venceu a final com o tempo de 1.00,37 minutos, estabelecendo um novo recorde dos Jogos do Mediterrâneo.

Camila Rebelo superiorizou-se às italianas Federica Toma e Martina Biasioli. Toma conquistou a medalha de prata, ao terminar em 1.00,74 minutos, enquanto Biasioli completou o pódio, com 1.01,12.

A portuguesa completa assim a dobradinha nos 100 e 200 metros costas em Taranto, repetindo o feito conseguido na edição de 2022, em Oran, na Argélia.

Camila Rebelo já tinha conquistado, no sábado, o ouro nos 200 metros costas, ao vencer a final em 2.08,88 minutos, à frente de Federica Toma e da turca Sudem Denizli. Também nessa distância revalidou o título conquistado em Oran.

O triunfo desta terça-feira representa a 16.ª medalha da Missão portuguesa nos Jogos do Mediterrâneo Taranto 2026 e a sexta de ouro. Às seis medalhas douradas juntavam-se, após a final de Camila Rebelo, quatro de prata e seis de bronze.

A nadadora portuguesa volta, desta forma, a confirmar o estatuto de uma das principais figuras da natação nacional, poucos dias depois de ter competido nos Europeus, onde conquistou a medalha de prata nos 200 metros costas.