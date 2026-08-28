Judoca João Fernando conquista ouro nos -81 kg nos Jogos do Mediterrâneo

O judoca português João Fernando sagrou-se hoje campeão na categoria de -81 kg nos Jogos do Mediterrâneo Taranto2026, ao derrotar na final o egípcio Abdelrahman Abdelghany, somando a 18.ª medalha de Portugal.

No PalaWojtyla, em Martina Franca, o olímpico português conquistou a primeira medalha do judo português na cidade italiana, vencendo o combate da final por ippon, em apenas 38 segundos.

João Fernando deu a 18.ª medalha a Portugal em Taranto2026, somando o sétimo título depois dos alcançados pelas nadadoras Camila Rebelo (100 e 200 metros costas), Francisca Martins (400 livres), dos canoístas Bruno Brasileiro (K1 1.000) e Ana Gabriela Brito (K1 500) e do ciclista Tiago Antunes (contrarrelógio).