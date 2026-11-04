Zelensky condecora Melania Trump por papel em trégua humanitária de Oleshky

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condecorou a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, pelo seu papel na organização de uma trégua humanitária em Oleshky que permitiu alimentos e medicamentos e retirar civis daquela cidade durante alguns dias da semana passada.

Num decreto assinado por Zelensky a 2 de novembro, segunda-feira passada, e divulgado esta quarta-feira, 4, o presidente da Ucrânia atribui à mulher do presidente Donald Trump a Ordem da Princesa Olga (1. ª classe), uma distinção do Estado ucraniano conferida exclusivamente a mulheres. O decreto presidencial destaca o seu apoio humanitário à Ucrânia e o seu trabalho em prol das crianças, incluindo aquelas que foram retiradas à força ou deportadas do território ocupado pela Rússia.

Além desta distinção para Melania Trump, a qual é atribuída a mulheres com contributos excecionais em áreas como a ciência, a educação, a cultura e o trabalho de beneficência, Zelensky também assinou um decreto a condecorar Marc Beckman, conselheiro da primeira-dama norte-americana, igualmente pelo seu trabalho na obtenção e implementação da trégua em Oleshky.

Durante seis dias, entre a madrugada de terça-feira da semana passada e domingo à noite, esta cidade no sul da Ucrânia ocupada pela Rússia esteve no centro de uma trégua humanitária sem precedentes que, segundo Melania Trump, permitiu retirar quase 800 pessoas. Foi aliás a pausa local mais longa nos combates desde a invasão da Rússia em 2022.