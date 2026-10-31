Após mais de quatro anos de ocupação, moradores de Oleshky chegam a território livre

Os residentes de Oleshky, cidade sob ocupação russa, atravessaram hoje para território controlado pela Ucrânia, numa grande operação de resgate realizada após um cessar-fogo localizado, acordado entre Kiev e Moscovo, intermediada pelos Estados Unidos.

Com bandeiras ucranianas sobre os ombros, os moradores desta cidade ocupada pela Rússia chegaram a território controlado pela Ucrânia e foram recebidos por familiares num local mantido em sigilo por motivos de segurança.

A evacuação da cidade de Oleshky implicou viajarem de autocarro e de avião passando pela Rússia e pela Bielorrússia, na sequência de um acordo intermediado pela primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, para um cessar-fogo localizado, depois de mais de quatro anos desde o início da invasão russa na Ucrânia.

As autoridades ucranianas impuseram restrições à divulgação do número de pessoas retiradas e do local da passagem da fronteira. Segundo os organizadores, as medidas visam proteger aqueles que optaram por permanecer em Oleshky, bem como salvaguardar futuras missões humanitárias.

O cessar-fogo na região de Kherson, no sul da Ucrânia, que teve início na madrugada de terça-feira, deverá prolongar-se até domingo à noite.

Aos cerca de 2.000 residentes que ainda permaneciam em Oleshky, na região de Kherson, foi dada a opção de seguir para território controlado pela Ucrânia ou pela Rússia, ou de permanecer na cidade, que recebeu um novo fornecimento de alimentos e artigos médicos.

Os que optaram por regressar à Ucrânia foram levados para a cidade russa de Anapa e, daí, seguiram de avião para Homel, na Bielorrússia, de onde partiram em direção ao seu destino final.

No sábado, familiares aguardavam na fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia, onde foram montadas tendas de assistência, pontos de distribuição de café e até mantimentos para alimentar os animais de estimação que as pessoas retiradas traziam consigo.

Voluntários de várias organizações — incluindo a Cruz Vermelha, os Médicos Sem Fronteiras e a World Central Kitchen — também estiveram presentes.

Liza Paliy, de 19 anos, estava entre as pessoas que aguardavam. Não via o pai há mais de dois anos e meio, desde que ela, a mãe e a irmã fugiram do território ocupado, enquanto ele permaneceu no local.

“Nessa altura, pensávamos que demoraria um mês, no máximo dois, e que voltaríamos; mas, infelizmente, já passaram dois anos”, disse a jovem ucraniana.

A Rússia e a Ucrânia não especificaram quantas pessoas decidiram abandonar a cidade, mas a primeira-dama norte-americana publicou nas redes sociais, na sexta-feira, que o comboio humanitário conseguiu retirar, em segurança, mais de 750 pessoas.