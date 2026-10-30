Missão humanitária entra em Oleshky para levar alimentos e medicamentos e para retirar habitantes

Segundo as autoridades e organizações de voluntários, cerca de 2.000 pessoas permanecem em Oleshky, ocupada pelas forças russas desde 2022.

"Neste momento, a operação humanitária está em curso em Oleshky", anunciou nas redes sociais o chefe do gabinete presidencial ucraniano, Kyrylo Budanov.

A operação constitui uma rara iniciativa conjunta entre responsáveis dos dois países, no âmbito de um cessar-fogo localizado, mediado pela primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, e com apoio do Vaticano, considerado o mais significativo desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

A trégua, iniciada na terça-feira, deverá manter-se até domingo à noite.

"Todos os que desejem abandonar Oleshky terão a oportunidade de o fazer em segurança", afirmaram as autoridades russas e ucranianas em comunicados separados, mas com conteúdo idêntico.