Cessar-fogo em Oleshky alargado para garantir "passagem segura" de ajuda humanitária, diz Melania Trump

Oleshky, uma cidade isolada no sul da Ucrânia, que enfrenta escassez de mantimentos, está a ser alvo de uma trégua acordada por ambos os lados e que decorre numa altura em que o presidente dos EUA, Donald Trump, mostra sinais de aproximação em relação ao presidente russo, Vladimir Putin.

Em Oleshky, os cerca de dois mil residentes estão cercados - sem acesso a alimentos e medicamentos - tendo Kiev e Moscovo confirmado a suspensão localizada dos combates, como previsto, ao início da última madrugada.

Embora a Rússia tenha vindo a rejeitar um cessar-fogo geral desde o início da invasão, a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, anunciou na sexta-feira a trégua localizada para facilitar o envio de ajuda humanitária.

Melania Trump afirmou que os residentes que desejassem sair da região receberiam assistência coordenada, bem como transporte "para o destino" que definirem.

O Ministério da Defesa russo informou no mesmo dia que as tropas iriam realizar um "reconhecimento técnico" ao local para garantir a segurança de uma passagem, assegurar a entrega de ajuda humanitária e permitir a retirada de civis.

No domingo, o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de querer dominar a zona de Oleshky e fazer com que os civis abandonem a cidade em direção "ao lado russo".

Com Lusa