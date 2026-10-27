Ucrânia: Kiev e Moscovo confirmaram o cessar-fogo na cidade de Olechky

Um cessar-fogo destinado a realizar uma operação humanitária começou hoje de manhã nos arredores de Olechky, uma cidade isolada no sul da Ucrânia, sob ocupação russa e que enfrenta escassez de mantimentos, confirmaram fontes dos dois países.

Trata-se de uma trégua localizada e acordada por ambos os lados e que decorre numa altura em que o presidente dos EUA, Donald Trump, mostra sinais de aproximação em relação ao presidente russo, Vladimir Putin.

Em Olechky, os cerca de dois mil residentes estão cercados - sem acesso a alimentos e medicamentos - tendo Kiev e Moscovo confirmado a suspensão localizada dos combates, como previsto, ao início da última madrugada.

Os repórteres da Agência France Presse (AFP) na região não conseguiram, contudo verificar a interrupção das hostilidades, cuja duração e abrangência geográfica permanecem incertas.

Embora a Rússia tenha vindo a rejeitar um cessar-fogo geral desde o início da invasão, a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, anunciou na sexta-feira a trégua localizada para facilitar o envio de ajuda humanitária.

Melania Trump afirmou que os residentes que desejassem sair da região receberiam assistência coordenada, bem como transporte "para o destino" que definirem.

O Ministério da Defesa russo informou no mesmo dia que as tropas iriam realizar um "reconhecimento técnico" ao local para garantir a segurança de uma passagem, assegurar a entrega de ajuda humanitária e permitir a retirada de civis.

No domingo, o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de querer dominar a zona de Olechky e fazer com que os civis abandonem a cidade em direção "ao lado russo".

Situada no rio Dnieper, que marca a linha da frente na região sul de Kherson, Olechky está sob ocupação russa desde as primeiras semanas da invasão em grande escala que começou em fevereiro de 2022.

A cidade fica a menos de 10 quilómetros de Kherson, a capital regional, retomada pelo exército ucraniano durante uma contraofensiva em novembro de 2022.

Os habitantes que ainda permanecem na cidade encontram-se bastante isolados porque Olechky está sob a ameaça constante de drones explosivos, tanto russos como ucranianos, que atacam veículos, sendo que as estradas de acesso estão praticamente bloqueadas por minas terrestres.

Segundo antigos residentes ouvidos pela AFP no início de outubro, a situação provocou uma grave escassez de alimentos e medicamentos nas últimas semanas.

O número de habitantes de Oleshky, já atingida pelas graves inundações de 2023 após a explosão de uma barragem, um ato atribuído à Rússia por Kiev, diminuiu de 24 mil para aproximadamente duas mil pessoas.

O processo de tréguas na cidade decorre num contexto de aproximação entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a Rússia.

Na segunda-feira, a Rússia mostrou abertura para outras tréguas humanitárias, reafirmando que valoriza os esforços dos negociadores norte-americanos, sobretudo as iniciativas de Melania Trump.

No entanto, a Rússia afastou qualquer cessar-fogo mais alargado, como o solicitado pela Ucrânia e pelos parceiros europeus, sublinhando que as negociações previstas para novembro entre Moscovo, Kiev e Washington não implicam uma redução das operações militares.

Em Kiev, que vive em estado de alerta quase permanente, os ataques russos mataram uma pessoa na última noite e atingiram uma ponte no sul da cidade, danificando as infraestruturas do metropolitano, de acordo com o presidente da câmara, Vitali Klitschko.

"É importante que os nossos parceiros compreendam que a Ucrânia precisa de meios reais para destruir os lançadores de mísseis balísticos russos", lamentou Volodymyr Zelensky na noite de segunda-feira, exigindo que os acordos políticos sejam rapidamente implementados.

Em território ucraniano ocupado, um autocarro que fazia o percurso de Moscovo para a Crimeia anexada foi atingido por um drone ucraniano, fazendo um morto e 31 feridos, segundo o governador nomeado pela Rússia, Evgueni Balitski.