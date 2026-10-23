Intervenção de Melania Trump garantiu cessar-fogo em Oleshky, cidade ucraniana ocupada pela Rússia

Melania Trump, primeira-dama dos Estados Unidos da América (EUA) garantiu um cessar-fogo, a partir de 29 de outubro, entre a Rússia e a Ucrânia em Oleshky, cidade ucraniana ocupada pelos russos, avança esta sexta-feira, 23 de outubro, a Casa Branca.

"Ambas as nações concordaram em suspender temporariamente todas as ações militares em Oleshky para permitir a entrada de ajuda humanitária e preparar uma evacuação civil por meio de uma passagem segura designada", lê-se num comunicado da Casa Branca.

Os habitantes de Oleshky, controlada pela Rússia desde o início da guerra com a Ucrânia, em fevereiro de 2022, têm denunciado um agravamento da crise alimentar. A situação motivou mesmo um telefonema do papa Leão XIV ao presidente Vladimir Putin na semana passada.

“A situação em Oleshky é crítica. Oleshky é uma cidade na linha da frente da guerra, à beira do desastre. A população restante de Oleshky é composta principalmente por idosos que precisam urgentemente de cuidados médicos, medicamentos, alimentos e água potável”, diz Melania Trump, no comunicado.

Segundo a primeira-dama dos EUA, “os residentes de Oleshky têm acesso limitado à eletricidade, vivem no meio de estradas minadas e sofrem ataques militares regulares. Ficou muito claro que, sem a minha intervenção, a possibilidade de levar ajuda humanitária à cidade e evacuar os idosos seria impossível.”

Melania Trump teve conhecimento da situação em Oleshky durante uma conversa privada no evento “Fostering the Future Together”, que decorreu em Nova Iorque, durante a 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

“O meu representante e eu aproveitámos imediatamente o canal de comunicação que estabelecemos com a Rússia e a Ucrânia através das seis reunificações anteriores de 34 crianças. Ambas as nações prontamente designaram equipas para coordenar os complexos mecanismos envolvidos, incluindo a desminagem. Todas as partes têm trabalhado ininterruptamente desde então”, explica Melania Trump.

Líderes civis não militares da Ucrânia e da Rússia vão visitar os residentes de Oleshky e determinar o nível de assistência de que necessitam. Segundo Melania Trump, "os residentes que desejarem evacuar receberão apoio coordenado e transporte para o destino da sua preferência. Prevejo que alguns desejarão ir para a Rússia e outros para a Ucrânia”.