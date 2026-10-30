Ucrânia. Putin disposto a negociar com líderes europeus

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está disposto a conversar com os líderes europeus sobre a Ucrânia, nomeadamente com o homólogo francês, Emmanuel Macron, e chanceler alemão Friedrich Merz, revelou esta sexta-feira, 30 de outubro, o Kremlin.

Putin "atenderá o telefone. Está aberto ao diálogo com todos", afirmou o porta-voz presidencial Dmitry Peskov aos meios de comunicação russos. Segundo Peskov, citado pela agência EFE, o presidente russo "estava, está e continuará aberto a tais contatos (...) em prol de um caminho pacífico para a resolução do problema ucraniano".

Para já, o Kremlin descartou a participação europeia na próxima rodada de negociações russo-ucranianas em Abu Dhabi, mediadas pelos Estados Unidos, cuja data ainda é desconhecida.

Putin saudou a recente conversa telefónica entre os líderes da Finlândia e da Noruega na quinta-feira e disse que a Rússia não quer uma guerra com a Europa, mas estará preparada para uma, caso ela ocorra.

"Apoiamos, e sempre dissemos isso, qualquer medida que vise restabelecer relações plenas e genuínas com os países europeus", afirmou o chefe do Kremlin, em referência à recente conversa telefónica com o presidente finlandês, Alexander Stubb, e o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre.