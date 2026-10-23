Kremlin diz que negociações entre Moscovo e Kiev estão previstas para novembro

Negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia, sob mediação norte-americana, estão "previstas" para novembro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, anunciou esta sexta-feira (23 de outubro) o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

"Estas conversações (...) estão previstas para a primeira quinzena de novembro, em Abu Dhabi", declarou Peskov à imprensa, sublinhando que o principal tópico a ser tratado é como garantir a segurança de Rússia e Ucrânia após um acordo, algo considerado uma peça fundamental pelo Kremlin.

Sobre a possibilidade de representantes europeus poderem entrar nestas conversações, o porta-voz disse que "nada pode ser excluído a priori" mas que isso não era provável já. “As negociações que estamos a discutir vão ter lugar num formato trilateral", sublinhou, notando porém que a arquitetura da segurança europeia não pode ser discutida sem outros participantes.

A Rússia declarou-se pronta para retomar estas conversações de paz — que estavam paralisadas desde o início do ano — após um encontro, na quarta-feira, entre o Presidente russo, Vladimir Putin, e Steve Witkoff, enviado especial do líder norte-americano, Donald Trump.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também tinha indicado ser favorável à iniciativa.