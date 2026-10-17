Zelensky acusa Trump de recompensar Putin e teme novas cedências à Rússia

A aproximação de Trump a Putin

O momento é particularmente delicado para Kiev. Com Trump a virar declaradamente as costas a Zelensky e às necessidades ucranianas – inclusive reduzindo o auxílio da rede satélite Starlink, de Elon Musk, à inteligência ucraniana - a Rússia lançou na sexta-feira (16) um dos maiores ataques recentes contra o setor energético ucraniano, atingindo mais de 15 instalações de produção e transporte de eletricidade, depois de Moscovo ter ignorado a trégua energética anunciada por Trump, e que a Ucrânia respeitou durante três dias.

Agora, a decisão do presidente norte-americano de assinar uma ordem executiva para suspender a aplicação de novas sanções à Rússia segue-se a uma sucessão de sinais de aproximação da administração Trump a Moscovo. Como aconteceu, sobretudo, com o anúncio de um acordo com Putin para disponibilizar gasóleo russo aos mercados internacionais, numa tentativa de aliviar os preços dos combustíveis, que dispararam desde o início da guerra com o Irão, e que têm causado também contestação interna também às opções de Trump, com os republicanos em dificuldades nas sondagens para as próximas eleições intercalares de novembro.

Essa foi também uma das razões para o presidente norte-americano ter voltado a questionar a liderança de Zelensky, a quem pedira para parar com os ataques às refinarias russas para não inflacionar os preços dos combustíveis mundiais.

A lei Lindsey Graham, cuja aplicação foi agora suspensa por Trump, foi aprovada em setembro com amplo apoio bipartidário no congresso norte-americano e previa medidas destinadas a restringir as receitas russas, incluindo a possibilidade de aplicar tarifas aos produtos de países que compram petróleo e gás a Moscovo. A suspensão assinada por Trump representa assim um alívio económico para o Kremlin e, indiretamente, um financiamento da máquina de guerra russa.

Zelensky, que agradeceu aos congressistas que apoiaram a legislação, considera um erro a decisão de Trump. “Esta lei poderia ter sido de grande ajuda, e ainda pode sê-lo! Mas tem de ser realmente aplicada, e cada voz que se levante no seu apoio é importante”, escreveu. Este sábado, nas redes sociais, também fez questão de partilhar uma fotografia com o senador falecido, e a legenda: “Obrigado por tudo, Lindsey”.