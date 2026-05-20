Xi recebeu em Pequim Putin, menos de uma semana depois de Trump ter ido à China.
Xi recebeu em Pequim Putin, menos de uma semana depois de Trump ter ido à China.FOTO: EPA / ALEXANDER KAZAKOV / KREMLIN / POOL
Internacional

Xi e Putin unidos pela amizade e cooperação e nas críticas aos EUA

Putin não conseguiu em Pequim um acordo final sobre o gasoduto Poder da Sibéria 2, mas, ao contrário de Trump, teve direito a uma declaração conjunta.
Ana Meireles
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